女性科學補助計畫 申請數又降

為鼓勵及支持女性投入科學及技術研究，國科會自二○一八年開始推動「鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫」，平均每年約九千萬元，二○二一年五月起更推出生育期間支持措施，然而根據國科會統計，申請專案件數卻逐年下滑，去年僅剩四○五件申請案，今年雖預算提高至一點一億元，但申請件數卻只有三九三件。

一位剛生產完的女教授就直言，國科會補助立意雖好，但申請資格不夠彈性，使得該計畫難以救急。

家庭因素多少影響女性從事科學研究，為了改善女性科學研究人才流失的現象，國科會推動專案計畫，補助女性從事科研。根據國科會統計，二○二一年專案申請共五一七件，不料隔年僅剩四五四件，去年更只有四○五件，且核定率都未突破三成，今年更只有三九三件，核定率雖較去年高，但仍只有百分之卅六點九。

一位剛生產復職的女教授直言，國科會鼓勵女性的補助計畫立意雖好，但申請資格不夠彈性，使該計畫難以救急。她說明，目前該補助計畫要求申請者要在兩年內都未執行國科會任一計畫才能申請，但一年沒拿到計畫對研究室來說就是很大的影響了，何況是兩年完全沒有執行計畫，才去申請補助。

立委吳沛憶說，國科會應檢視現行計畫的申請門檻，貼近女性科學研究人才的實際需求，或可建置資深及退休女性科技人才綜合資料庫，運用資深女性科學研究人才經驗，創造更兼顧工作及家庭的友善科學研究環境。

高教工會執秘張志綸坦言，政府單位看事情太過依賴量化統計，這類議題其實很需要深入的質性研究，否則容易只看到表象，而見樹不見林。

不僅鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫的申請案件數下滑。為促進ＡＩ技術發展、培育人才，國科會斥資二點二五億元，推「前瞻智慧互動實境顯示科技研發計畫」，但據審計部最新決算報告，不僅近三年都無技術移轉案件外，培育女性研究人員占比也逐年下滑。

國科會表示，計畫團隊一一二年皆因女性碩博士生畢業，新加入碩博士生以男性居多，導致女性比率下降。未來於本計畫相關交流活動等，將廣邀女性研究人員與學生參與。