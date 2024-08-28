快訊

疑遭噴出碎玻璃割頸亡 「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍、家屬證實噩耗

墾丁亂象挨轟「被國旅玩爛」 交通部出手2方向要業者「自清自律」

下班注意！雨神來襲 11縣市大雨特報恐一路下到晚上

蔣渭水台、客語漢詩吟唱賽 台中啟明學校2學生晉決賽

中央社／ 台北28日電

蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽」初賽成績今天揭曉，共30名同學晉級，包含6名客語參賽者，其中台中市立啟明學校特教生2名同學皆獲評審青睞，順利進入決賽。

根據主辦單位發布的新聞稿，為強化台語、客語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術，北市信民協會自2021年起針對高中職學生開辦「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，隔年增設客語吟唱選項，並納入台灣本土詩人作品作為比賽曲目，獲得各界熱烈迴響。

新聞稿指出，今年擴大以全國高中職、大專院校學生（大學部、碩士班、博士班）為對象舉辦，藉此鼓勵青年傳承本土語言及吟唱藝術。

決賽將於10月5日於台北「市長官邸藝文沙龍表演廳」舉行。第1名可獲獎學金10萬元，第2名兩人各獲獎學金5萬元，第3名3人各獲獎學金3萬元，佳作4名可各獲獎學金1萬元，參加獎20名，各得3千元獎學金。

台語 客語 蔣渭水

延伸閱讀

第一代台僑苦過來 獎學金嘉惠台灣留學生

台灣獎學金頒贈 瓜地馬拉總統親自出席

支持偏鄉教育！芳苑國中校友捐百萬 學弟妹喜領獎學金

客語認證課程考證人數比率低 新北：持續鼓勵報考

相關新聞

課審會遴選學生代表遭嗆「小屁孩」遴選委員看法兩極

教育部國教署上周召開會議，遴選參與課程審議會的學生代表，會中有遴選委員以「小屁孩」、「小孩」等字眼稱呼與會的國中小遴選委...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

城鄉都有代理教師荒 待遇環境跟不上業界難解

近年不只是偏鄉難覓師資，都會區也出現代理教師荒。教育界分析，近因是縣市招考近5000名正式教師，吸納大批儲備師資；遠因則...

社會氛圍和年金改革 影響年輕人投入教職意願

近年各縣市接連出現代理教師荒，部分專業科目正式教師也難覓。學者分析，學生打老師等新聞事件和年金改革，社會氛圍影響年輕人投...

課審會學生代表遴選 中小學遴選委員遭嗆「小屁孩」

教育部近日正遴選課審會學生代表，並於上周召開「高級中等以下學校課程審議會學生代表委員遴選委員會」，但「反課綱世代」與部分...

福利若夠好 學者：護理仍有吸引力

護理界陷入人力不足危機，護理師公會全聯會副理事長林綉珠表示，儘管教育部增加護理科系員額，但學生就讀意願低才是根本問題，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。