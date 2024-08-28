蔣渭水台、客語漢詩吟唱賽 台中啟明學校2學生晉決賽

「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」初賽成績今天揭曉，共30名同學晉級，包含6名客語參賽者，其中台中市立啟明學校特教生2名同學皆獲評審青睞，順利進入決賽。

根據主辦單位發布的新聞稿，為強化台語、客語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術，北市信民協會自2021年起針對高中職學生開辦「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，隔年增設客語吟唱選項，並納入台灣本土詩人作品作為比賽曲目，獲得各界熱烈迴響。

新聞稿指出，今年擴大以全國高中職、大專院校學生（大學部、碩士班、博士班）為對象舉辦，藉此鼓勵青年傳承本土語言及吟唱藝術。

決賽將於10月5日於台北「市長官邸藝文沙龍表演廳」舉行。第1名可獲獎學金10萬元，第2名兩人各獲獎學金5萬元，第3名3人各獲獎學金3萬元，佳作4名可各獲獎學金1萬元，參加獎20名，各得3千元獎學金。