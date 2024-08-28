課審會遴選學生代表遭嗆「小屁孩」遴選委員看法兩極

教育部國教署上周召開會議，遴選參與課程審議會的學生代表，會中有遴選委員以「小屁孩」、「小孩」等字眼稱呼與會的國中小遴選委員，並質疑其資格。對此，有遴選委員批評，過去學生參與公共事務常被質疑資格與專業性，不應又落入這樣的窠臼；也有遴選委員認為，讓大學生與國小生一起開會，無法讓兒少安全表達意見並受到足夠重視。

上周國教署召開高級中等以下學校課程審議會學生代表委員遴選委員會，進行課審會的學生代表遴選程序，教育部說，凡具有學生身分或離校未滿1年者，皆可登記參加，也就是說，國中、國小學生也都具參與身份。與會人士指出，本次召開的遴選委員會共857人報名，實際到場有200至300人。

不過，一群自稱「反課綱世代運動參與者」昨夜發布連署聲明指出，遴選現場有遴選委員以「小屁孩」、「小孩」等字眼稱呼其他遴選委員，並質疑其是否有資格勝任。他們表示，學運後歷經政黨輪替促成修法，將學生代表納入課審會，代表除了學術專業性之外，更重要的是將教育現場受教者的意見納入審議過程。

發起連署的本屆遴選委員黃彥誠指出，部分遴選委員除了質疑國中小學生的能力，還在網路上發文說他們是「團體動員的投票部隊」，他呼籲應回頭審視過去課審會納入學生代表的精神，勿落入學生群體參與公共事務常被質疑資格與專業性的窠臼。

匿名的與會人士認為，讓國小生提供意見是非常重要的事情，但意見表達的方式有百百種，讓大學生與國小生共處一會，並不是讓兒少安全表達意見、且意見能受到足夠重視的空間。他強調，若真正重視多元性、代表性，理想的方式是區別年齡，由專業的培力團體帶領國小生一起思考想要怎樣的教育，提出報告給委員參考，而非要求國小生了解議事規則。

課審會分為審議大會及分組審議會，後者依照各教育階段及特別類型教育分組分成數組，包含國小、國中、普高、技高以及特教、體育、藝才等等。根據高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法，審議大會共有41至49人，其中學生代表有4人；各教育階段審議會委員43人，學生代表2或3人；特別類型教育分組各組委員23人，學生代表1或2人。

匿名的與會人士指出，各組別中相對不競爭的就是特教、體育等，因為需要有特殊身份及經歷才能參加。最搶手的組別則是僅有4個名額的審議大會，對學生來講可以審議重大決策、影響力大，且實際面來說，出席費一次2500元，上下午時段分別計算，密集修課綱時可能周周開、月月開，兩個全天合計就可拿一萬元。

國教署表示，經查，會議進行時並未有以「小屁孩」稱呼委員之情事，會後則有接獲反映，有人疑似於社群網站或私下場合有相關文字抒發。國教署為讓與會委員更深刻理解本遴選委員會的價值與實踐民主、尊重每位參與者的重要性，也明確於第2日表示，不應該用不中立、不客觀、不友善的說法，來評價在場符合規定進場參與的任何一個委員。