第一代台僑苦過來 獎學金嘉惠台灣留學生

台僑基金會以每人新台幣32萬元獎學金，支持留美碩博士生。創辦人殷清隆感念過去在美打拚獲得很多人幫助，希望把愛傳下去，連結台灣與美國。

台僑夫妻殷清隆和殷敏寬創辦的「美國殷勤文教公益基金會」（Yin Chin Foundation of U.S.A.）今天舉行獎學金頒發儀式，6名台灣留學生獲獎，每人得1萬美元（約新台幣32萬元）。

基金會的創辦人殷氏夫妻現居台灣，女兒殷怡龍（Janet Chi）今天以基金會代表身分，到場頒獎。殷怡龍是美國出生長大的台僑第二代，用較熟悉的英文與記者應答。

殷怡龍分享父母近50年前在美國打拚的辛苦，「在我出生前，他們曾在一家炸魚薯條的餐餐廳工作一段時間，後來在鹽湖城開了一家中餐館」。

她記得小時候，學校就在餐館附近，每當放學，就到餐廳去幫忙或是寫功課，父母常忙得沒有時間陪小孩。

殷怡龍說，父母經歷過這一切，深知他們在事業上的成功，來自一路上很多人的幫助，設立這個獎學金的目的，就是希望把這一份愛傳下去。

殷怡龍說，每年在審核獎學金的過程中，她總是在申請人的身上，看到台灣年輕人在各自不同領域上的熱情。她希望這份獎學金，能夠連結台灣和美國，幫助留學生在國際舞台上成功。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組長李政翰向中央社記者表示，美國的科學研究是世界頂尖，更多台灣留學生到美國發展，對於國內的科學研究、學術發展會有很大的幫助。

就讀聖地牙哥州立大學（San Diego StateUniversity）心理系碩士班的邊之安向中央社記者表示，這筆1萬美元的獎學金是很大的幫助。她說：「我在這裡沒有任何親戚朋友，一個人來這裡打拚。」

加州物價是台灣的3倍，學費更是好幾十倍，對於一般家庭的子弟來說，獎學金是留學生在美國打拚的重要資源。邊之安說，這筆獎學金對於未來申請博士班，或是在學術圈建立人脈都很有幫助。。

邊之安畢業於台灣大學工商管理學系，碩士班赴美攻讀心理學，研究興趣在偏見與歧視，特別科學領域中的少數族群。她說，在美國求學感受到教育文化的開放，與教授之間沒有上對下的關係，師生能平等溝通，她成長很多。

今年獲獎的其他5名留學生包括南加州大學國際公共政策學院碩士生張競文、加州大學洛杉磯分校航太工程博士生陳冠呈、南加大商業分析碩士生黃信祐、加州大學河濱分校地震學博士生李欣瑜、加州大學爾灣分校生態與生物演化學博士生王振宇。