代理教師荒 開學在即全台多校無人報考持續甄選

專任輔導老師、特教老師難尋，國中增班與科技界挖角、地處偏鄉等因素，又使代理教師荒雪上加霜；開學在即，不少學校徵選數十次仍招嘸人，若未能完成招聘，將先聘短期代課，或請老師超鐘點兼課。

後天就要開學了，新北各校聘任代理教師作業今天持續緊鑼密鼓，永和區秀朗國小社會科、淡水區竹圍高中地理科、新莊區裕民國小專任輔導老師、東湖國小專任輔導代理教師、三和國中國文老師等，都無人報考、持續甄選。

新北某偏鄉校長告訴中央社記者，今年出現全國代理教師荒，包括他的學校，主要集中在「自然領域」及「科技領域」。因產業界缺工，祭出高薪搶人才，月薪都高於新台幣5萬元，薪水明顯優於教育市場。

新北市教育局今天說，截至8月26日，逾9成學校完成代理教師招聘作業，其餘學校將陸續招考，萬一有缺額，課務可由校內教師兼任，或聘任退休教師兼課及跨校兼課，開學前會完成準備工作，不影響學生的學習權益。

但有國中校長說，老師雖可「超鐘點」分攤缺額代理教師的課務，但須兼顧意願及體力，若老師體力超負荷，多少仍會影響教學品質。

雲林縣教育處近日統計，國小代理教師還缺6人、國中代理缺18人，還在甄選，包含生物、數學、特教、資訊等。縣府將先盤點全縣國中各科教師缺額，在不超額的條件下，不排除明年舉行國中教師甄試。

麥寮國中代理教師甄選第16招，校長吳政憲說，在利多加碼下，終於在開學前找到人。北港國中理化代理教師進入第8招，校長施協志坦言壓力大，盼趕在開學前招到老師。

屏東縣政府教育處表示，今年代理教師還缺國中10名、國小7名，專任輔導老師與特教老師因須有專業證照，不易甄選。若開學前仍缺額，將先聘請短期代課老師，或請校內老師兼代課；特教生將由一般老師進行一般學科教學，輔導工作由兼任輔導教師與輔導組長進行。

至於東部與偏鄉，花蓮縣府教育處長翁書敏表示，外界印象花蓮的代理教師比例偏高，肇因原民重點學校須有一定比例聘任原民老師，若招不到，得以代理教師替代；另外，許多偏鄉班數少的小學，教師結構不完整，教育部會多給1名非正式編制員額，故聘用代理教師。

翁書敏分析，各縣市正式教師甄選大量開缺，許多代理老師考上正式教師，導致代理老師缺額。今年全縣新學期代理教師，國中有13名、國小6名，共19名缺額，與往年差異不大，開學前都儘量給予協助，若持續招聘不到，將由既有教師回兼方式因應，鐘點費沒問題。

至於台東縣，教育處表示，目前國中、小代理老師缺額18名，學校都有因應措施，學生一定都有老師可上課。

位於東海岸的成功國小特教代理教師28日將進入第25次甄選。校長陸文杰說，特教學童是弱勢中的弱勢，因此老師不僅要有意願還要有熱忱。除全國都缺特教老師，因學校距台東市區車程約1個小時，偏鄉地理環境也讓老師卻步。

他說，有2名特教代理老師缺額，截至27日辦理24次甄選，計有3人報考，錄取1人，還缺1名。28日持續進入第25招，若開學後仍找不到老師，已備妥短期代課老師備案。

對於如何吸引老師投入教育現場，新北教育局的作法是，自113學年度起，參加正式教師甄選備取未分發的教師，若113學年度於新北市擔任代理教師，參加114學年度正式教師甄選，初試將可加分10%，若加分後達錄取門檻，將以增額錄取方式進入複試。

有不便具名的新北市校長分析，代理教師青黃不接源自於少子化，各校管控正式教師名額，以代理老師彌補人力。但龍年寶寶升國一增加班級數，不少代理老師上岸（甄選上正式教師）。

另外，這名資深校長分析，校園職場訪視、評鑑及行政文書作業繁多，正式老師不願擔任行政職，代理老師硬著頭皮接手需加班的行政，年輕人覺得沒遠景，代理多年後，有機會或企業界挖角，就離開教育界。

這名校長說，某校聘企業界經理擔任生涯規劃講師，結果以雙倍薪資當場挖角學校的化學科老師，「真的好慘」。

所幸仍有專業又熱情的教師投入教育，新北的某輔導老師說，考慮在都會區競爭激烈，今年先到台東縣某國中甄選上代理老師，報到後再想辦法考上正式教師。

不過，資深校長認為，各縣市加碼誘因，只會讓交通方便的地區搶贏交通不便的學校，偏遠地區更缺人，「加碼只是同一塊大餅搶人，以全國缺額的總人數來看，還是一樣的缺」。招聘不易為全國性問題，建議從師資需求與人才培育檢討。