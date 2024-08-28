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澳洲大使拜會教育部 盼促大學尖端科技合作

中央社／ 台北28日電

澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）近日拜會教育部鄭英耀，期盼增進兩國大學間在半導體、人工智慧、醫療等尖端科技領域的合作及人才培育。

教育部今天發布新聞稿，馮國斌一行人於8月21日拜會教育部，增進台澳於教育政策、高教交流、雙語及技職教育等相關領域的合作機會。

馮國斌在會談中提到，逢甲大學與澳洲多所大學合設工程、商業、資訊及設計學程，未來期盼在這項基礎上，加強台澳大學間在半導體等尖端科技領域的合作，一同培育人才。

教育部長鄭英耀感謝澳洲透過「英語學習夥伴關係行動計畫」，從大學甄選英語教學專家來台，協助台灣的師資培育。同時也感謝澳洲國立大學辦理台灣研究講座計畫，促使當地學生對台灣有更深入的瞭解與認識，未來會有更多大學加入合辦。

鄭英耀在結語中表示，欣見兩國大學密切交流，未來希望鼓勵澳方大學教師來台客座教學、中小學老師來台實習，藉此促成更多樣性的實質合作。

教育部 澳洲 鄭英耀

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