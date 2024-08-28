課審會學生代表遴選 中小學遴選委員遭嗆「小屁孩」

教育部近日正遴選課審會學生代表，並於上周召開「高級中等以下學校課程審議會學生代表委員遴選委員會」，但「反課綱世代」與部分遴選委員發布聲明，指遴選現場仍有人用「小屁孩」等字眼稱呼國中小遴選委員，並質疑其是否有資格勝任。呼籲與會者應廣納多元聲音、重視不同群體。

台灣曾發生學生反課綱運動，使立法院要求課審會納入學生代表，108課綱當年修訂時也是第一次有學生參與審議。教育部近期研擬針對後續課綱研修作業，上週遴選新一屆課審會學生代表。

但「反課綱世代運動參與者」發布聲明指，2016年教育部「課綱審議會組成草案說明會」公布的版本，曾排除國中小學生擔任課審會學生代表，而後的「課程審議會學生代表產生方式諮詢會議」，與會學生在會議中取得共識，確立遴選會由學生組成，且不特別限制學生身分別等方向，希望讓不同階段的受教者，都有參與課綱審議、提供觀點的機會。

有鑒於上周遴選會議上，年紀較大的委員學生稱呼年紀小者為「小屁孩」。聲明也表示，學生委員組成能夠帶來多樣的觀點，共同審議課綱草案，也是「廣納多元聲音」的核心原因。學生委員在課審會的大會、各分組委員組成比率皆小於10%，其職責是將學生群體的回饋帶入會議討論，並與各界代表共商，令多元的聲音可以進入到課綱審議程序。

聲明也表示，過去兩屆的遴選會也不乏國中、小學生登記擔任遴選委員或登記成為候選人，觀察實際課審會的審議紀錄，也曾有多個獲得委員同意的提案，證明學生參與遴選會非但不會對專業性造成侵害，反而能讓課綱審議程序有更全面的討論。

聲明指出，任何以年齡、學歷預設某些群體不夠資格擔任遴選委員，或以任何方式排除、干預特定身分別參與遴選會或課審會的權利，皆與納入學生代表的精神相違背，呼籲重視不同群體意見、勿幼體化他人。