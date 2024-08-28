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護理師證書 試院啟動權宜措施

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

第十三屆考試委員任期將在八月底屆滿，考試委員人事同意權案持續卡關，後續恐影響護理師等國考進度與證書核發。考試院秘書長劉建忻表示，國家考試從請辦、遴聘典試委員，再到核發考試及格證書，全部都需要經過考試院會核備，考試院預計明天啟動權宜措施。

考試院每年依法辦理國家考試，上周院會先行啟動權宜之計，提前請辦預定在明年一至二月舉辦的三項考試。劉建忻昨天受訪時表示，國家考試從請辦、遴聘典試委員、實際錄取名額，再到核發考試及格證書，全部都需要經過院會核備，考試院提前請辦三項考試，合乎現行法律規定。

劉建忻說，考試院先爭取到一些時間，明年後續還有十七項考試，距離請辦的時間，大概還有三個月，至於考生及格證書的問題，預計明天會在院會處理，包括看守期間的運作問題，考試院也會有權宜措施，以盡量降低影響為原則，希望讓程序可以往前走。

劉建忻說明，依照考試院組織法規定，考試院會由正副院長、考試委員及三位部會首長組成，未來即將沒有正副院長跟考試委員，不過，現行法規沒有預設此狀況，考試院會後續要如何運作，屆時都是要討論處理的議題。

劉建忻 考試院 護理師

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