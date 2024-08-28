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福利若夠好 學者：護理仍有吸引力

聯合報／ 記者林琮恩張博瑞／台北報導

護理界陷入人力不足危機，護理師公會全聯會副理事長林綉珠表示，儘管教育部增加護理科系員額，但學生就讀意願低才是根本問題，希望政府投注資源，改善護理執業「高風險、高威脅、低報酬」現況。

林綉珠指出，政府應讓護理成為「值得信賴、具吸引力、可長久從事」的行業，才能讓更多學生選擇護理相關學系，一旦學生認為性價比不高，加上少子化，選擇機會更多，恐會「用腳投票」，不願進入護理行業。

林綉珠建議政府投入更多資源於健康產業、護理學校、職場營造等領域，如果薪資福利與台積電一樣，雖然工作內容辛苦，但薪資如具有吸引力，還是會有很多年輕世代願意投入此領域。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，部分護理院校註冊率確實下降，如何留任人才相當重要，行政院核定護理人力策略，提高學士後護理系百分之十錄取名額，目前招生狀況良好，有些科系開出五十名額，卻來了八、九十人報考。大學畢業後，思考較為成熟，選擇就讀學士後護理系者，均經深思熟慮，才選擇走上護理行業，留任情況也會較佳。

一位在刀房的護理師說，醫院人力吃緊，一個月基本上很難放到表定的八天假，儘管會給加班費，但太常加班身心俱疲，他們更需要的是假期，而不是錢。剛畢業進到醫院的護理師說，現在的護理師不只要將專業技能顧好，面對病患、病患家屬，甚至是與學長姐的相處都是一大課題，僵化的學長姐制度其實讓很多年輕護理師無法接受，但這是護理工作長期的傳統，並不是換間醫院就能解決的事。

人力 加班費 護理師

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