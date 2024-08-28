人才危機 護理科系註冊率逐年下降

審計部報告提到，高職生十年來減少十六萬餘人，停招停辦學校中近九成為技職體系。其中，國內第一線護理工作人員近九成來自技專校院，但護理科系新生註冊率呈下降趨勢，護理人才恐面臨不足危機。教團分析，這除了與技高無專業群科對應統測衛護類考試有關，新世代學生對工作型態的想像，也間接造就了護理工作人力吃緊的問題。

據教育部統計資料，大專校院學士班（含專科）護理科系核定新生招生名額，自一○六至一一二學年度學年度減幅百分之六點八六，實際註冊人數減幅百分之一三點七四，新生註冊率減少百分之六點七七。

審計部指出，護理科系新生註冊率呈下降趨勢，護理人才面臨不足危機，且國家衛生研究院也推估，今年護理師將短缺一萬五千九百六十四人至兩萬四千四百四十七人，護理人力更顯不足。

全教總法務中心執行長林金財指出，十幾年前高職護校升格五專，護校升格後，技高再無專業群科對應統測衛護類考試，報考衛生與護理類的考生，必須自行準備基礎生物和健康與護理等專業科目。護理這類需要經過國考取得專業執照的科系，其實每年招生的名額是由教育部控管，所以護理「培育」的人才照理來說是足夠，但學生讀完護理科系，願不願意投入職場又是另一個問題。

林金財進說，學生對護理師高壓、工時長等就業上的不利條件感到不滿，也影響了護理工作對學生的吸引力。他說，不同世代的學生對於工作有不同型態的選擇，主管機關若是真的想解決護理人才荒的問題，就得想辦法提高職場的誘因。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也指出，護理科系在技高端沒有對應群科的類別，導致考生散布於高職各科，學生有興趣才會跨考，主管機關應跨部會盤點問題，並針對問題本身進行政策的修正。

台灣護理協會副理事長、成大護理系教授陳靜敏指出，護理工作「職場血汗」的形象已深入大眾心中，願意投入護理科系就讀的學生自然就少，行政院去年提出的「護理人力政策整備十二項策略計畫」提到教育部應研擬提高護理系招生的政策，護理人力持續短缺，教育部應加速腳步解決問題。