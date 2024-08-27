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竹北市打造機器人移動教室 將入校園促探索科技

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣竹北市鄭朝方今天表示，迎接開學季，他以胖卡車運載科技裝置並搭配螢幕等打造「機器人移動教室」，將駛入竹北國中小校園，啟發學生探索科技。

竹北市公所今天召開機器人移動教室啟動記者會，鄭朝方指出，為推廣科技教育，他打造「機器人移動教室」，藉由胖卡車裝載人型機器人、三太子機器人、小舞獅機器人等，讓學生能了解機器運作方式。

鄭朝方表示，「機器人移動教室」設計有56場互動體驗、14場DIY（自己動手）實作機器人課程，也會安排工程師擔任講師，實際帶領學童進行相關科技課程，包含有DIY太陽能機器人、用積木搭建的遊樂園，或立體賽道設置等。

他說，活動中也安排由專業講師結合大型車體螢幕，為學生講述當代機器人概論趨勢，讓學生能融會貫通了解科技內容。

鄭朝方表示，「機器人移動教室」將從9月13日起駛入竹北西區及老城區的國中小學，包含竹北國小、新社國小、豐田國小、麻園國小、新港國小、鳳岡國小、竹仁國小、六家國小、中正國小、東海國小、十興國小、光明國小、竹北國中及鳳岡國中，共14所國中小。

他指出，後續也會安排「機器人移動教室」前進竹北東區的國中小等，將透過系統地播下科技教育種子，讓竹北的孩子都能感受科技教育，盼啟發學習興趣。

北市 教室 鄭朝方

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