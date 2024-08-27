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總統讚教育獎得主張祖銘 不因失敗氣餒是學習榜樣

中央社／ 新北27日電
2024年總統教育獎日前頒獎，台灣世界展望會表示，今年共有4名服務的孩子獲獎，其中來自北部的張祖銘（中）是學校角力好手，總是把比賽獎金留給阿嬤（右）看病，展望會也定時提供物資與協助。左為社工員蔡雅菁。（台灣世界展望會提供）中央社
2024年總統教育獎日前頒獎，台灣世界展望會表示，今年共有4名服務的孩子獲獎，其中來自北部的張祖銘（中）是學校角力好手，總是把比賽獎金留給阿嬤（右）看病，展望會也定時提供物資與協助。左為社工員蔡雅菁。（台灣世界展望會提供）中央社

總統賴清德今天赴新北市安坑國小關懷總統教育獎得主張祖銘，稱讚他不因一時失敗而氣餒，是大家學習的榜樣；政府會照顧全國需要幫忙的小朋友，也盼地方政府及第一線的校長、老師、教練共同幫忙。

總統府下午發布新聞稿指出，總統賴清德上午在教育部長鄭英耀、國教署長彭富源、新北市副市長劉和然等人陪同下到新北市安坑國小，關懷「2024總統教育獎」得主張祖銘。

總統抵達後，首先聽取安坑國小校長陳玉芳說明張祖銘來自隔代教養家庭，阿嬤為家中主要照顧者，從國小二年級開始練習角力，在小學四年級贏得新北市角力錦標賽第一名，並代表新北市晉級至全國賽，今年從安坑國小畢業，達觀國中也將協助申請相關資源補助以完成國中學業。

接著，總統至角力教室觀看安坑國小角力隊訓練及實戰，隨後給予勉勵。總統表示，張祖銘在角力上表現非常傑出，贏得「新北市秋季精英盃角力錦標賽自由式第一名」及「總統盃全國角力錦標賽自由式第一名」，非常不容易。

總統說，張祖銘的奮鬥過程是大家學習的榜樣，雖然訓練非常辛苦，但張祖銘曾說「只要努力複習教練教我的技巧，這次失敗不算什麼」，不因一時失敗而氣餒，而是從失敗中得到經驗，繼續學習。

總統提到，全國每一個孩子都有權利好好生活，無憂無慮在學校接受教育，不必為了生活憂慮。國家持續進步、經濟持續發展，他擔任總統，會照顧全國需要幫忙的小朋友。除了行政院、教育部編列預算，也需要地方政府及第一線的校長、老師、教練共同幫忙。

最後，總統也允諾贈送角力隊每人一雙新鞋，希望幫助大家訓練得更好。

教練 總統教育獎

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