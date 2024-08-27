深化台歐交流 歐洲38名官員組團來訪體驗華語文化

為了促進台灣歐交流，教育部8月邀請歐洲官員組團來台參加「台灣專題」以及「華語研習」課程，深入認識、了解台灣政經文化。「歐洲國家官員台灣研究計畫」自96年開辦，迄今已逾17年，今年來台的歐洲官員總計38名，規模更勝以往。

教育部表示，本次「台灣政治經濟專題」研習課程委請國立政治大學協辦；「華語研習課程」則由輔仁大學協辦。前者提供台灣相關主題課程，邀請包括考試委員姚立德博士在內教育、政治、經濟、社會及文化領域頂尖學者專家，以研討方式，介紹台灣各領域的現況成就及未來發展；後者則針對已具基礎程度的團員設計為期2周的密集語言與文化課程。

教育部指出，今年受邀參團的歐洲國家官員分別來自歐洲13個國家政府機構，專長領域包含教育文化、國際合作、區域事務、環境保護及綠色農業等。

教育部也表示，近年全力推動「台灣大學學術聯盟」（UAAT）在半導體、量子科技、人工智慧（AI）、永續發展及華語教學等五個關鍵領域深化國際合作，聯盟已與捷克大學聯盟已簽署合作備忘錄，期待未來能與更多歐洲其他知名學術機構進行相關交流與合作。

教育部表示，本次組團來訪，除文教課程研討外，也並安排團員拜訪外交部及台灣歐洲聯盟中心等機構，使來訪的歐洲政策規劃官員直接掌握台歐相關領域最新發展資訊。期盼之後台歐關係更加緊密堅實，進而提升國際地位與能見度。