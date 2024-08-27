快訊

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

配合犯罪調查？Telegram創辦人被捕引發「言論自由監管」爭議

中職／悍將近17戰14敗教練團異動 陳連宏接任打擊教練

深化台歐交流 歐洲38名官員組團來訪體驗華語文化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「歐洲國家官員台灣研究計畫」自96年開辦，迄今已逾17年，今年來台的歐洲官員總計38名，規模更勝以往。圖／教育部提供
「歐洲國家官員台灣研究計畫」自96年開辦，迄今已逾17年，今年來台的歐洲官員總計38名，規模更勝以往。圖／教育部提供

為了促進台灣歐交流，教育部8月邀請歐洲官員組團來台參加「台灣專題」以及「華語研習」課程，深入認識、了解台灣政經文化。「歐洲國家官員台灣研究計畫」自96年開辦，迄今已逾17年，今年來台的歐洲官員總計38名，規模更勝以往。

教育部表示，本次「台灣政治經濟專題」研習課程委請國立政治大學協辦；「華語研習課程」則由輔仁大學協辦。前者提供台灣相關主題課程，邀請包括考試委員姚立德博士在內教育、政治、經濟、社會及文化領域頂尖學者專家，以研討方式，介紹台灣各領域的現況成就及未來發展；後者則針對已具基礎程度的團員設計為期2周的密集語言與文化課程。

教育部指出，今年受邀參團的歐洲國家官員分別來自歐洲13個國家政府機構，專長領域包含教育文化、國際合作、區域事務、環境保護及綠色農業等。

教育部也表示，近年全力推動「台灣大學學術聯盟」（UAAT）在半導體、量子科技、人工智慧（AI）、永續發展及華語教學等五個關鍵領域深化國際合作，聯盟已與捷克大學聯盟已簽署合作備忘錄，期待未來能與更多歐洲其他知名學術機構進行相關交流與合作。

教育部表示，本次組團來訪，除文教課程研討外，也並安排團員拜訪外交部及台灣歐洲聯盟中心等機構，使來訪的歐洲政策規劃官員直接掌握台歐相關領域最新發展資訊。期盼之後台歐關係更加緊密堅實，進而提升國際地位與能見度。

教育部 華語

延伸閱讀

歐洲官員38人組團來台 瞭解政經文化兼學華語

台語語料庫開放授權 葉丙成盼培育產業生態系

教育實習獎助金擬從5千增至1萬 估5500人受惠

教育部擬調升師資生實習獎助金 翻倍至每月1萬元

相關新聞

三重私幼不當對待遭停招 說明會又便宜行事騙過教育局

新北市三重區私立學仕幼兒園5月有家長陳情幼兒遭不當對待，經調查屬實，教育局裁罰林姓教保員60萬、勒令該園停招，後續卻爆出...

深化台歐交流 歐洲38名官員組團來訪體驗華語文化

為了促進台灣歐交流，教育部8月邀請歐洲官員組團來台參加「台灣專題」以及「華語研習」課程，深入認識、了解台灣政經文化。「歐...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

高雄違規托嬰中心遭撤銷準公托資格 園長寫信致歉家屬

高雄左營區一間托嬰中心遭爆疑似將幼童放置在戶外曝曬多時，且室內直到中午才開冷氣，高市社會局2次稽查發現園方聘用未核准人員...

吳興國領軍青年接班 傳統大戲「鳳凰台」再現

一年一度的傳統戲之約「傳奇風雅」，由當代傳奇劇場藝術總監吳興國領軍、徒弟朱柏澄統帥，帶領劇團優秀演員演出經典大戲，以經典...

學校午餐產銷履歷米近100% 113學年度開始申購

農糧署今天表示，110學年起，產銷履歷米並列學午糧申購項目，可用市價一半採購，至112學年已占學校午餐申購量的99.85...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。