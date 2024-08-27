快訊

房市飛來黑天鵝？指標浮現死亡交叉 Q4是多空決戰點

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

歐洲官員38人組團來台 瞭解政經文化兼學華語

中央社／ 台北27日電

教育部邀請歐洲38名官員組團來台參訪，透過「台灣專題」課程，瞭解台灣政治、經濟、文化；也安排一部分官員到輔仁大學進行2週的華語密集課程。

教育部國際及兩岸教育司今天發出新聞稿指出，邀請歐洲官員組團來台的計畫，從民國96年開辦，至今已超過17年，今年共有38人來台，規模比往年更大，可見越來越多歐洲官員對台灣有興趣。

今年度的課程，「台灣政治經濟專題」由政治大學協辦，邀集各領域學者專家，以研討方式介紹台灣在教育、政治、經濟、社會及文化的現況及未來發展。「華語研習課程」則由輔仁大學協辦，針對已具基礎華語程度的歐洲官員，設計為期2週的密集語言文化課程。

教育部指出，今年來台的歐洲官員來自13國政府機構，專長領域包含教育文化、國際合作、區域事務、環境保護及綠色農業等。除了課程研討外，也安排團員拜訪外交部及台灣歐洲聯盟中心等機構，期盼台歐關係更加緊密堅實。

除了邀請歐洲官員來台，教育部也透過台灣大學學術聯盟（UAAT），在半導體、量子科技、人工智慧（AI）、永續發展及華語教學等5個關鍵領域，深化國際合作。UAAT與捷克大學聯盟已簽署合作備忘錄，期待未來能更多歐洲其他知名學術機構進行相關交流與合作。

教育部 華語

延伸閱讀

台語語料庫開放授權 葉丙成盼培育產業生態系

教育實習獎助金擬從5千增至1萬 估5500人受惠

教育部擬調升師資生實習獎助金 翻倍至每月1萬元

本土語「教支人員」將改稱「老師」 年底前公布實施

相關新聞

三重私幼不當對待遭停招 說明會又便宜行事騙過教育局

新北市三重區私立學仕幼兒園5月有家長陳情幼兒遭不當對待，經調查屬實，教育局裁罰林姓教保員60萬、勒令該園停招，後續卻爆出...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

台師大「冷融合」技術大突破 團隊：有望引領醫療、能源革命

國立台灣師範大學產業創新學院攜手江陵集團今天召開記者會，宣布於「冷融合」技術取得突破性成果。該技術亦稱為低能核反應（LE...

吳興國領軍青年接班 傳統大戲「鳳凰台」再現

一年一度的傳統戲之約「傳奇風雅」，由當代傳奇劇場藝術總監吳興國領軍、徒弟朱柏澄統帥，帶領劇團優秀演員演出經典大戲，以經典...

學校午餐產銷履歷米近100% 113學年度開始申購

農糧署今天表示，110學年起，產銷履歷米並列學午糧申購項目，可用市價一半採購，至112學年已占學校午餐申購量的99.85...

從不識中文到用心傳承母語 3新住民教師獲頒高雄首屆「雄新獎」

為發揚新住民語文教育，高雄市今年舉行第1屆「雄新獎」，共有武綺綿、黃玉芳與娜緹雅3名新住民語文教師獲獎；她們有人來台時完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。