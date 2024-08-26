吳興國領軍青年接班 傳統大戲「鳳凰台」再現

一年一度的傳統戲之約「傳奇風雅」，由當代傳奇劇場藝術總監吳興國領軍、徒弟朱柏澄統帥，帶領劇團優秀演員演出經典大戲，以經典大戲「鳳凰台」打前鋒，4天4場小將輪番上陣。

當代傳奇劇場今天透過新聞稿分享，「鳳凰台」源自「三國志・吳書・孫策傳」歷史，以東吳小霸王孫策為故事主人翁，講述漢末群雄並起，孫策以傳國玉璽換袁術3千人馬，偕結拜兄弟周瑜，共議開闊江東。行至鳳凰台，獲喬玄賞賜，喬國老以比武招親，撮合大喬、孫策婚事，成全周郎顧曲，小喬出嫁，並助攻打嚴白虎，為孫吳開基立業。

「鳳凰台」1960年由阿甲、翁偶虹編劇，李和曾、江新蓉、高玉倩、張云溪、江世玉與張春華主演後，便銷聲匿跡。 直到1991年在台北國家戲劇院重現舞台，吳興國以38歲盛年之武生風貌飾演孫策，和朱安麗、郭敏芳、孫麗紅所飾演的大喬、小喬、周瑜，及陸光國劇隊全體華麗登場，不但造成一票難求盛況，被蔚為傳奇之作。

去年在台積電文教基金會支持下，吳興國著力3度修編劇本，全劇去蕪存菁，以孫策為主軸，把三國群雄並起之氣勢，到比武招親，周郎顧曲浪漫美妙，生旦淨丑精彩亮相，唱唸做打樣樣齊全。

今年傳奇風雅邁入第7屆將於10月3日至6日，接連4天4場在台灣戲曲中心大表演廳登場，除了3日吳興國、朱柏澄領軍的「鳳凰台」；4日則有「陸文龍」、「紅娘」、「三盜令」三戲共呈；5日演出「下山」、「失子驚瘋」、「青石山」，其中以「青石山」壓軸的楊瑞宇更是少見的男武旦，將全程踩蹻，化身嬌媚的九尾玄狐迷惑眾生。

6日午場是考驗武生技藝、體力，嗓子的「挑滑車」；中場的「時遷偷雞」以默劇逗樂觀眾，還要展露吞火、吃火、吐火絕技；最終壓軸的「大保國」則是集老生、青衣、花臉的高難度唱腔歌劇。當代傳奇劇場表示，每場皆有演前導聆和演後演員見面會。