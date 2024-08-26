學校午餐產銷履歷米近100% 113學年度開始申購

農糧署今天表示，110學年起，產銷履歷米並列學午糧申購項目，可用市價一半採購，至112學年已占學校午餐申購量的99.85%，學校、團膳業者已可展開113學年度申購，到9月5日截止。

為確保食安，同時有利推廣產銷履歷農產擴大生產規模、提升競爭力。農業部農糧署發布資訊指出，統計顯示，110學年起，配合學校午餐採用國產可溯源食材政策的推行，產銷履歷米與公糧並列為學午糧申購項目，同樣可用市價的一半採購。

農糧署並提醒各校，113學年度申購已從8月20日開始，可至學校午餐食米網購平台作業，9月5日截止，白米撥售價格每公斤只須新台幣19.1元、糙米撥售價格每公斤17.3元。

農糧署統計，產銷履歷米的申購量，初期占總申購量的47.35%，截至112學年度，除了澎湖地區糙米的需求量較少、未達規模，以公糧供應外，當年全國產銷履歷米的申購量占比已達99.85%，貢獻250萬名學生。

農糧署副署長黃昭興告訴中央社記者，根據統計，全台產銷履歷米年產量約19.38萬公噸，112學年度學午糧有3500所學校提出申購，用量約2.2萬公噸，已占產銷履歷米年產量的11%，也對產銷履歷米的市場銷售穩定做出貢獻。