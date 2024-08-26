從不識中文到用心傳承母語 3新住民教師獲頒高雄首屆「雄新獎」

為發揚新住民語文教育，高雄市今年舉行第1屆「雄新獎」，共有武綺綿、黃玉芳與娜緹雅3名新住民語文教師獲獎；她們有人來台時完全不識中文，卻能一路唸到研究所並傳承母語，令人感佩。

高雄市首屆優良新住民語文教學支援工作人員「雄新獎」得獎者頒獎儀式，昨天在五甲國小舉行，由教育局長吳立森頒獎表揚武綺綿、黃玉芳與娜緹雅3人。

高市府教育局今天發布新聞稿介紹指出，武綺綿來台後由於語言不通，一邊學習中文一邊工作，從國小補校、國中補校讀到空中大學、高師大研究所，完整經歷台灣學制；民國107年參加東南亞語教支人員培訓，108年到學校教授越南語。

武綺綿說，教授自己母語，是希望孩子將來能因為多會一種語言而能有更多選擇；未來盼通過教檢、教甄，成為一名正式國小老師，也期許自己通過閩南語檢定，藉由閩南語教台灣人學會越南語，為台灣多元文化付出貢獻。

黃玉芳來台後曾擔任翻譯，協助新住民移工適應台灣的環境與生活，感受到新住民二代在生活上與工作上遇到不少問題，又因全家都是老師，因此決定投入教育工作，成為越南語教學支援老師。

黃玉芳還自製設計YouTube教學頻道，涵蓋教學、文化交流與活動分享等多元主題，目前擁有近百部影片，超過千人訂閱；她也會設計體驗課程，讓學生體驗異國文化。

娜緹雅是高雄市為數不多的泰語教師，畢業於泰國國立農業大學，曾留學南非，去年取得高師大東南亞學碩士學位，目前正在中山大學中國與亞太區域研究所進修博士課程，還擔任國立教育廣播電台「幸福南台灣」的主持人。

娜緹雅109年加入高雄巿新住民語文教學團隊，致力於泰國文化推廣，將泰國母語與國家文化分享給台灣學生；課程會搭配泰國特色文物與教具，以活潑教學方式讓孩子體驗跨國文化。

吳立森說，高雄市108學年度首度開設新住民語文課程92班，到今年113學年度的實體開班數達到1000班，如果參與遠距直播教學計畫的班級含在內，總共達到1050班，超過2000名學生選習新住民語。