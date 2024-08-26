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開學在即學校還找不齊代理老師 全教總點2大問題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總認為，中央政府帶頭不依法進行退撫撥補，對於薪資的調整欠缺公正公開的法定保障，再加上教師法惡修，造成教育現場風聲鶴唳。本報資料照片
全教總認為，中央政府帶頭不依法進行退撫撥補，對於薪資的調整欠缺公正公開的法定保障，再加上教師法惡修，造成教育現場風聲鶴唳。本報資料照片

代理教師的問題近年愈發受到關注，今年更是達到高峰，全台許多學校開學在即卻找不齊老師。全教總對此表示，代理教師難以聘任有兩大關鍵：整體代理教師比率過高、教師職業吸引力下降，台灣當前應該要持續提高法定員額與促進合理穩定聘任關係，才能確保師資永續

全教總指出，現行國中小的員額編制準則，已直接制定了8%空間不聘專任合格教師，再加上其他增置但卻非員額編制準則的教師人力，保守估計國中小代理可能接近15％。其中，縣市政府還過度限制正式缺額，許多具已合格教師證的優秀師資僅能當代理。去年縣市政府中庸回到正軌，依法開出並補足原本就應該有的正式缺額數量，讓這兩年許多長期代理的師資生得以獲取正式教職。

全教總也觀察，代理教師難找的現象，不僅在偏鄉、連都會區也是，縱使代理教師的工作條件與保障已經大幅改善，仍然找不到代理的人員，代表這樣的困境非僅僅改善代理老師的勞動條件可以解決，「教師」這個職業，已經明顯缺乏吸引力。

對此，全教總呼籲提高法定員額與合理穩定聘任關係，才能確保師資永續，除了補足過去該有的正式員額外，應該要積極提高當前正式教師的員額比率，降低代理教師的數量，並以穩健的速度逐年開缺，避免過度擴張或緊縮，才可能促進教育專業工作人員的入場與退休的穩定性。

此外，全教總認為，中央政府帶頭不依法進行退撫撥補，對於薪資的調整欠缺公正公開的法定保障，再加上教師法惡修，造成教育現場風聲鶴唳。全教總強調，這些問題如果沒有從此刻開始改善，未來就算是正式的教師職缺，也將會面臨找不到人的困境。

代理教師 全教總 永續

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