教育部擬調升師資生實習獎助金 翻倍至每月1萬元

師資生通過教師資格考試後，還需作為「實習學生」，修習半年全時教育實習，每月可領取5000元獎助金。為兼顧實習學生經濟考量，教育部擬調升至每人每月1萬元，經行政院核定後，有機會於113學年第1學期、即8月起實施。

過往師資生實習是為「實習教師」，後隨著師資培育法修正改為「實習學生」，定位為「學習」，實習時間為期半年，修習期間的辦公時間不得從事兼職工作。為兼顧實習學生經濟考量，且能累積實習學生教學經驗，並維護教育實習品質，教育部從2022年1月起提供師資生「教育實習獎助金」，每月金額5000元，可領6個月，以鼓勵師資生修習教育實習，協助實習期間專注學習，充裕師資暨提升師資培育成效。

考量實習學生於教育實習期間所需的學習成本及物價調整，教育部表示，規畫於113學年度第1學期起調升教育實習獎助金至每人每月1萬元，鼓勵師資生修習教育實習，協助師資生於實習期間專注、安心學習，進而達到充裕師資並提升師資培育成效。