快訊

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

MLB／「棒球之神」貝比魯斯全壘打預言球衣 天價7.6億落槌創紀錄

台語語料庫檢索系統上線 可輔助教學、支援AI開發

中央社／ 台北26日電

教育部委託國家教育研究院建置「台灣台語語料庫應用檢索系統」，提供語料、教科書詞彙、語法點等檢索，除了提供教學使用，也可作為語音處理或輔助教學的AI開發基礎。

教育部今天發布新聞稿指出，為全力支持本土語言研究，教育部於112年委託國家教育研究院建置及維護台灣台語語音語料庫相關計畫，將語料庫的成果加以保存、維護，並增錄教育部辭典及盧廣誠先生編纂的「華台對照詞典」例句，延伸建立「台灣台語語料庫應用檢索系統」（https://tggl.naer.edu.tw/）。

台灣台語語料庫應用檢索系統包含語料檢索系統、教科書詞彙檢索系統、語法點檢索系統，可查詢逾5.6萬筆台灣台語語料內容，並取得檢索詞彙的搭配詞、關聯詞及部分語音檔；系統還收錄約1400條教科書詞彙，可供查詢各版本台灣台語教科書中出現的詞彙及相關資訊；使用者也可查詢台灣台語語法點及其說明與例句，有助於深入學習。

另外，教育部也開放各界申請下載108年教育部辦理的台灣台語語音語料庫計畫成果，包括語料庫、音檔及語音處理的AI工具模型等，內容包含2.6萬餘句的文字，每句有4至6名發音人共6種聲音來源的音檔總計208小時。

教育部提到，為大規模保存台灣台語語料，自民國111年11月起委請陽明交通大學辦理新一階段的台灣台語語料庫建置計畫，預計至115年10月完成，將擴大建置文字語料2000萬字及口語語料3000小時的語料庫，並持續提高語音處理AI工具的實用效能，期望為本土語言研究、教學資源建置以及語言AI系統的開發貢獻更多力量。

台灣台語 教育部 語音

延伸閱讀

113年祖父母節「家傳料理」徵件 麻薏湯麵、肉嗲都得獎

本土語「教支人員」將改稱「老師」 年底前公布實施

文化大學招生違規 教師爆料1級主管全知情、校友總會也發難

遭點名未如實回流招生缺額 佛大：本就規畫明年減招140人

相關新聞

教育部擬調升師資生實習獎助金 翻倍至每月1萬元

師資生通過教師資格考試後，還需作為「實習學生」，修習半年全時教育實習，每月可領取5000元獎助金。為兼顧實習學生經濟考量...

「朋友都在吸」 青少年因好奇、同儕影響吸菸增加20倍

香菸對人體危害大，尤其是發育中的青少年，當尼古丁進入人體後，對大腦、肺部、心血管會產生許多作用。雖然「菸害防制法」規定未...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

蘭陽女中《文雨飛陽》青年文學獎大贏家 陸軍少將入選社會組

宜蘭《文雨飛陽》第23屆青年文學獎暨社會組鄉土書寫獎今天頒獎，蘭陽女中是這次賽事的大贏家，幾乎包辦新詩、散文類從首獎到佳...

113年祖父母節「家傳料理」徵件 麻薏湯麵、肉嗲都得獎

教育部今日於國立台灣科學教育館舉辦「祖父母節全國記者會暨園遊會活動」，並舉行代間家傳料理徵件活動頒獎典禮，由常務次長林騰...

本土語「教支人員」將改稱「老師」 年底前公布實施

中小學從111學年度起必修本土語言，但由於取得本土語言認證的現有師資不足，得仰賴「教學支援工作人員」（教支人員）教授本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。