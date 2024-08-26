台語語料庫檢索系統上線 可輔助教學、支援AI開發

教育部委託國家教育研究院建置「台灣台語語料庫應用檢索系統」，提供語料、教科書詞彙、語法點等檢索，除了提供教學使用，也可作為語音處理或輔助教學的AI開發基礎。

教育部今天發布新聞稿指出，為全力支持本土語言研究，教育部於112年委託國家教育研究院建置及維護台灣台語語音語料庫相關計畫，將語料庫的成果加以保存、維護，並增錄教育部辭典及盧廣誠先生編纂的「華台對照詞典」例句，延伸建立「台灣台語語料庫應用檢索系統」（https://tggl.naer.edu.tw/）。

台灣台語語料庫應用檢索系統包含語料檢索系統、教科書詞彙檢索系統、語法點檢索系統，可查詢逾5.6萬筆台灣台語語料內容，並取得檢索詞彙的搭配詞、關聯詞及部分語音檔；系統還收錄約1400條教科書詞彙，可供查詢各版本台灣台語教科書中出現的詞彙及相關資訊；使用者也可查詢台灣台語語法點及其說明與例句，有助於深入學習。

另外，教育部也開放各界申請下載108年教育部辦理的台灣台語語音語料庫計畫成果，包括語料庫、音檔及語音處理的AI工具模型等，內容包含2.6萬餘句的文字，每句有4至6名發音人共6種聲音來源的音檔總計208小時。

教育部提到，為大規模保存台灣台語語料，自民國111年11月起委請陽明交通大學辦理新一階段的台灣台語語料庫建置計畫，預計至115年10月完成，將擴大建置文字語料2000萬字及口語語料3000小時的語料庫，並持續提高語音處理AI工具的實用效能，期望為本土語言研究、教學資源建置以及語言AI系統的開發貢獻更多力量。