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教育實習獎助金擬從5千增至1萬 估5500人受惠

中央社／ 台北26日電

為了讓師資生於教育實習期間專注學習，教育部補助每月新台幣5000元。因應物價調整，教育部研擬將教育實習獎助金上調至1萬元，將待行政院通過後實施，預估約5500人受惠。

教育部今天透過文字說明，師資生教育實習定位為「學習」，依據師資培育法規定，教育實習是教師資格檢定條件之一，且時間為期半年，修習期間的辦公時間不得從事兼職工作。

為兼顧實習學生經濟考量，且累積教學經驗，並維護教育實習品質，教育部於民國110年11月15日修正發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，增列補助「教育實習獎助金」項目，每人每月可領5000元，至多領6個月，以鼓勵師資生修習教育實習，協助實習期間專注學習，提升師培成效。

教育部提到，考量實習學生於教育實習期間所需的學習成本及物價調整，目前正規劃於113學年第1學期起，調升教育實習獎助金至每人每月1萬元，讓師資生於實習期間專注、安心學習，進而提升師資培育成效，將待行政院通過後正式實施，預估約5500人受惠。

實習 教育部 行政院

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