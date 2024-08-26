快訊

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

MLB／「棒球之神」貝比魯斯全壘打預言球衣 天價7.6億落槌創紀錄

領務局推線上旅安宣導 學生完成作答可抽好禮

中央社／ 台北26日電

外交部領事事務局今天起與「學習吧」線上學習平台合作，對國高中、小學生舉行旅外安全線上學習宣導，完成活動任務即可參與精美好禮抽獎。

外交部上午發布新聞稿指出，領務局為向學生宣導正確旅外安全觀念，並促進對旅外民眾急難救助機制的瞭解，於8月26日至9月22日及10月28日至12月15日與「學習吧」線上學習平台合作，對國高中、小學生舉行2檔旅外安全線上學習宣導活動。

外交部說明，本次線上學習活動結合領務局近年來製作「波鴿熱夏鳳梨島冒險記」及「波鴿雪國遊記」旅安動畫影片，由吉祥物波鴿介紹各種旅外安全常識及外交部急難救助服務，讓學生逐步瞭解出國行前準備事項、海外補辦護照、意外就醫以及遭遇大型天災避難等旅外常識，並瞭解入境各國海關攜帶物品的注意事項，以及在海外遭遇被偷、搶事件時的應變作為。

外交部表示，希望以動畫影片生動活潑的呈現方式，讓在線上觀看影片並作答的學生從中逐步累積旅外安全常識。

外交部指出，完成該平台的旅外安全宣導活動課程及測驗，就可以參加抽獎獲得Samsung SM-P613平板電腦、500元的Benefit Xpress福利即享券及波鴿盥洗包，活動連結請見外交部領事事務局官方網站。

外交部 小學生 影片

延伸閱讀

烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義 邊境集結重兵

我派團參與第53屆太平洋島國論壇 擬與三友邦領袖會面

外交部：巴拉圭曾表態 與中談貿易不損及台巴邦誼

劇情太差？《遮羞艾莉》動畫第8集掀熱議 網嘆簡直是侮辱智商

相關新聞

教育部擬調升師資生實習獎助金 翻倍至每月1萬元

師資生通過教師資格考試後，還需作為「實習學生」，修習半年全時教育實習，每月可領取5000元獎助金。為兼顧實習學生經濟考量...

「朋友都在吸」 青少年因好奇、同儕影響吸菸增加20倍

香菸對人體危害大，尤其是發育中的青少年，當尼古丁進入人體後，對大腦、肺部、心血管會產生許多作用。雖然「菸害防制法」規定未...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

蘭陽女中《文雨飛陽》青年文學獎大贏家 陸軍少將入選社會組

宜蘭《文雨飛陽》第23屆青年文學獎暨社會組鄉土書寫獎今天頒獎，蘭陽女中是這次賽事的大贏家，幾乎包辦新詩、散文類從首獎到佳...

113年祖父母節「家傳料理」徵件 麻薏湯麵、肉嗲都得獎

教育部今日於國立台灣科學教育館舉辦「祖父母節全國記者會暨園遊會活動」，並舉行代間家傳料理徵件活動頒獎典禮，由常務次長林騰...

本土語「教支人員」將改稱「老師」 年底前公布實施

中小學從111學年度起必修本土語言，但由於取得本土語言認證的現有師資不足，得仰賴「教學支援工作人員」（教支人員）教授本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。