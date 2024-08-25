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國際地理奧林匹亞 台生2金1銀1銅歷年實體賽最佳

中央社／ 台北25日電

第20屆國際地理奧林匹亞競賽近日在愛爾蘭舉行，台灣4名選手共獲得2金1銀1銅，總得分排名第4，僅次於美國、澳洲、印尼，是參與歷年實體比賽中，成績最好一次。

中華民國地理學會地理競賽暨奧林匹亞委員會今天發布新聞稿指出，國際地理奧林匹亞競賽自1996年開始，選手資格限16至19歲學生且經全國賽遴選者參加；國際地理奧林匹亞競賽包含3項測驗，野外實察測驗、地理議題各占40%，多媒體測驗占20%，競賽全程須以英文應試作答，選手必須兼具學科能力、外語實力及論述表現。

今年競賽由高雄師範大學地理系系主任何立德與台灣師範大學地理系副教授王聖鐸擔任領隊，賽前培訓由台師大地理系負責。

台灣4名選手共獲得2金1銀1銅，總得分排名第4，僅次於美國、澳洲、印尼，是台灣參與歷年實體比賽中成績最好一次；獲得金牌的選手為蘇柏元（畢業於建國中學）、曾向謙（畢業於台中一中）；師大附中學生田修明獲得銀牌，台中一中畢業的紀均翰獲得銅牌。

蘇柏元表示，在準備競賽過程中，學習到製圖、論證、觀察等實用技能及地理相關知識的應用，使他對觀察世界和台灣，多了不同觀點；曾向謙提到，地理對於他來說，是理解世界的工具，地理奧林匹亞用全面、開放形式，囊括地理精髓，鼓勵學生發現、分析、解決問題，將地理知識活用在生活當中。

王聖鐸指出，今年競賽地點在愛爾蘭梅努斯大學，考察題目分別以校園、市鎮中心大街及火車站前為據點，結合聯合國永續發展指標，請選手分析校園生活福祉、人行道可及性及土地利用；除了觀察、記錄、評估，選手還須在短時間內繪製地景圖及土地利用圖，挑戰度相當高，4名選手表現可圈可點。

奧林匹亞

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