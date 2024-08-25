113年祖父母節「家傳料理」徵件 麻薏湯麵、肉嗲都得獎

教育部今日於國立台灣科學教育館舉辦「祖父母節全國記者會暨園遊會活動」，並舉行代間家傳料理徵件活動頒獎典禮，由常務次長林騰蛟親自頒獎，並舉辦園遊會、帶動跳。本次家傳料理徵件金獎作品有高中組同學寫「麻薏湯麵」、國中組同學寫「肉嗲」，透過書寫過程重溫與家人相處的回憶。

113年祖父母節代間家傳料理徵件活動，以重現家傳料理或家庭成員拿手菜為主題，鼓勵不同世代的家庭成員一起下廚，透過書寫與拍照烹調過程，家人再次重溫這道料理的種種回憶。本次徵件比賽分為國中組、高中職組、社會組（含大專校院），共徵得145件作品，邀請專家學者進行評選，最終評選出12件優勝作品。

高中組金獎作品為「屬於我和阿嬤的麻薏湯麵」、社會組金獎作品是「外婆的惜福煎餅」描繪以芹菜葉製成的煎餅，國中組金獎作品「肉嗲」曾經是作者自幼最討厭的食物，只因父母忙於肉嗲攤位而無法陪伴，但隨著年齡漸長重新愛上肉嗲，也意味著與父親緊張關係的化解。

記者會同時邀請樂齡料理YouTuber、「培仁蔬食MAMA」的王培仁現場示範料理，王培仁示範爽口又能快速上桌的夏日涼拌菜，並與現場朋友分享代間共煮的料理故事。記者會後接著舉辦園遊會活動，18個攤位規劃兼具知識性及趣味性的闖關活動，例如中華祖父母關懷協會的三秒疊杯、科教館的射擊遊戲等等。現場並安排親子帶動跳、小丑氣球與魔術等舞台表演，搭配限量闖關紀念品贈送及現場抽獎活動。

教育部表示，全國各縣市祖父母節慶祝活動持續進行中，相關活動資訊可至教育部終身教育司臉書「終身學習e起來」、教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/Default.aspx），以及各縣市政府官網查詢。