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本土語「教支人員」將改稱「老師」 年底前公布實施

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
依照國家語言發展法規定，中小學從111學年度開始必修本土語言。本報資料照片
依照國家語言發展法規定，中小學從111學年度開始必修本土語言。本報資料照片

中小學從111學年度起必修本土語言，但由於取得本土語言認證的現有師資不足，得仰賴「教學支援工作人員」（教支人員）教授本土語。考量教支人員工作也屬於教學人員工作範疇，教育部今年將進行修法，將「教支人員」的稱呼改為「老師」，可能影響目前超過9000名教支人員。

依照國家語言發展法規定，中小學從111學年度開始必修本土語言，國小生每周必修一節課，國一、國二列為部定必修，國三採選修，高中則是部定課程兩學分。不過，由於本土語言的教支人員鐘點費比照代課教師，且人才稀缺，各校找不到人教的情況屢見不鮮。而教育部在7月底預告修正國民中小學教學支援工作人員聘任辦法修正草案，將教支人員改稱為「老師」。

教育部表示，因應教育部第五屆本國語文教育推動會委員提案，為提高教學現場對教支人員的尊重，希望以「老師」取代原「人員」稱呼。教育部考量教支人員工作也屬於教學人員工作範疇，因此修正教支人員的定義及簡稱，以符應現場期待。正進行修正「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」行政程序，預計年底前完成發布實施。

根據教育部統計，目前國中小教支人員共計9703人，包含閩南語文4759人、客語文2841人、閩東語文29人、原住民族語文1624人、台灣手語450人。其鐘點費於111年度與代課教師同步調整鐘點費，目前除原住民族語外的本土語文及其他科目，國小鐘點費為336元、國中階段為378元、高中階段為420元。原住民族語的部分，國小階段維持360元、國中調整為405元、高中階段為450元。

另外，為了提升教支人員授課意願，教育部表示，除了鐘點費外，另給予每學期2000元交通費補助，並依跨校授課節數及學校類型，最高補助至8000元。

教師 教育部 本土語

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