林懷民指導 莊博翔「㒩」獲選愛丁堡藝穗節五大新星
以多元自由在國際享有盛譽的2024年愛丁堡國際藝穗節步入尾聲。獲選文化部愛丁堡藝穗節台灣季團隊的舞團「身體處方」，藝術總監莊博翔帶著創團首演的作品「㒩」於蘇格蘭國家編舞中心（Dance Base）演出21場，被英國表演藝術界的重量級媒體The Stage評選為「藝穗節五大新星(The Fringe Five)」，形容「㒩」是一件「超凡脫俗的作品」。「身體處方」甫成立2年便受到國際關注，令人期待。
The Stage 的六位評論家團隊在愛丁堡藝穗節觀看了 180 場演出，選出五位具突破性的新星，包括製作人、藝術家等未來幾年值得密切關注的新星。莊博翔以及作品「㒩（PALINGENESIS）」入選。
The Stage的評論指出，藝穗節有不少舞蹈作品探討反烏托邦的主題，「但沒有一件作品提供像《㒩》這樣中非凡的質量」，而這是今年台灣季的一部分。「㒩」受「鼠王現象」的啟發，靈感來自囓齒動物在冬眠時期打結的尾巴，The Stage形容三名舞者「擅長創作詭異的外星雕塑」，當三人在作品結束時摘下面具時，「觀眾幾乎欣喜若狂地鬆了口氣」，舞作使人們「以不同的方式看待人體」。
「鼠王」指一種自然現象，多隻老鼠在冬眠後尾巴纏繞在一起形成的共同生活的現象，之後借譯指依靠他人生活的人。莊博翔指出，「㒩」最初是從「鼠王」這個自然現象出發，反映當代社會人與人相處的距離越來越遠，在這個快時代下如何找到自我是很容易迷失的，透過作品可以讓人重新思考對於自身或是與他人的距離。「㒩」音同「裸」，指生物體無羽、毛的樣子，接近生命始末之型態。生命是一種循環，也是這個作品的核心概念。三位帶著面具的舞者：由一生二，二生三，三生萬物；抹除面容特徵，除去性別，全神貫注在舞者的身體。
The Stage提到，「㒩」標誌莊博翔2019年作品「「We are not human at all.(我們不是人類)」的進步。在此一舞作中，舞者以相似的動物性集群的方式移動，以求取暖和和生存，獲得2019年台北藝穗節「藝穗原創精神獎」，以及榮獲舞躍大地創作比賽「年度大獎-金牌獎」。
The Stage特別提到，29歲的莊博翔是台灣雲門舞集創辦人林懷民的弟子。 2020 年獲得雲門舞集的專案資助，用於開發創作「㒩」 。「㒩」曾連續獲選4年雲門創計畫補助，由林懷民親自挑選指導。而莊博翔的下一部作品是與七名舞者合作，定於 2025 年 6 月在台北表演藝術中心的藍盒子劇場上演，「預計將成為他迄今為止最雄心勃勃的作品。」
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