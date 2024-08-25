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何宛怡善用數位教材 貢獻解剖學資料培育醫學人才

中央社／ 台北25日電

高雄醫學大學醫學系助理教授何宛怡善用數位教材來活化教學，並將累積的珍貴解剖學標本資料無私貢獻，希望為國家培育更優秀的醫學人才，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，在高雄醫學大學醫學系任教的何宛怡，負責大體解剖學、胚胎學及組織學等課程，她的技術精湛，授課極有耐心，碰到學生的疑難雜症有問必答。

何宛怡最為人津津樂道的，是善用數位教材來活化教學，例如用影片動畫幫助學生進入人體的奧妙世界。以胚胎學為例，人類的胚胎發育是連續過程，教科書展示的卻是斷斷續續的圖片，學生不易全盤理解，她借助國外學者製作的免費胚胎學動畫及影像教學，學生都覺得非常受用。

後來何宛怡累積許多寶貴的解剖學標本資料，並將這些影片無私貢獻出來，架設成「解剖學實驗影片教學」、「骨學影片教學」、「人體切面教學」等網站，無償供全球醫學相關科系學生使用。

在解剖學課程中，學生要在「大體老師」身上練習劃刀，瞭解人體構造，為日後行醫做準備。何宛怡常告訴學生，「解剖要有耐心（patient），不然將來就沒有病人（patient）」，解剖學不能靠記憶死背，要親自實作，就像練功夫一樣，師父帶入門，修行在個人。

何宛怡分享，開大體就如同一門手藝，需要不斷訓練，醫學系學生初次接觸解剖，需學習怎麼使用器械，還要學會掌握使用的器械與正確的時機，何時用小剪刀或大剪刀、這一刀切下去要多深等細節，都有講究。

在每次大體老師的啟用典禮上，家屬都會分享與大體老師生前相處的點滴以及捐贈大體的初衷，也讓何宛怡更堅定自己的初衷。

何宛怡認為，這些大體老師才是真正的老師，學習解剖不只是精進醫術，也是在學習一種生命教育，她希望盡心盡力培育人才，督促學生好好學習，才能無愧於大體老師及家屬的期望。

動畫 影片 醫學

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