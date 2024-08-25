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快開學 高中「探究課」老師招不滿

聯合報／ 記者李芯／台北報導
本周五就要開學，許多高中校長卻仍在擔心招不到代理教師。圖為教室情境照，非新聞提及學校。記者潘俊宏／攝影
本周五就要開學，許多高中校長卻仍在擔心招不到代理教師。圖為教室情境照，非新聞提及學校。記者潘俊宏／攝影

一○八課綱在高中課程中納入「探究與實作」，培養學生的科學探究精神，採跨領域方式授課，雙師協同教學，一堂課要用兩個老師的鐘點，導致自然科老師的需求更大，然而近年來在產業結構影響下，自然科老師原本就很稀缺，只好拜託老師超鐘點、加聘代理師，眼看本周五就要開學，許多高中校長卻仍在擔心招不到代理教師

永春高中校長林春煌指出，原本一節課都是由一個老師上，探究與實作的課程可「協同教學」，也就是再加一名老師一起教學。以永春高中為例，一個年級十五個班，一周兩節探究與實作，就會多出卅節的鐘點。

僅管國教署補助「新增鐘點」的費用，不過有不具名的高中校長嘆道，國教署解決的僅是錢的問題，自然科教師員額並未同步增加，假設一所高中有廿二個班，每班兩節探究與實作，雙師授課得多出四十四個鐘點，約等於兩到三個老師的授課節數。

另一位未具名的高中校長表示，有些協同教師在上課時改作業、備課，甚至沒有在做事，都由另一名老師主責課程。還有老師乾脆把一個班拆成兩班，物理、化學老師各教一半學生，學期中再交換。最糟糕的情況，是有協同教師乾脆沒有去授課。他認為，探究與實作課程應回歸單師授課，解決缺老師的燃眉之急，「現在就是真的沒有老師」。除此之外，教育部應對協同教師有更明確的定義，明訂義務，抽查上課的實際情況。

北一女中物理教師簡麗賢說，自然科探究與實作的最初概念是科學實作，希望有跨科的精神，舉例來說，由物理老師上課、地科老師協同。但這僅是理想，小校自然科老師人數有限，花東地區就有公立學校難將不同科的科學老師排進同一堂探究與實作。

教育部表示，班級學生人數廿五人以上者，「得」增加一名不同科目教師進行協同教學，各校是否實施協同教學，可由各校依據教師員額數決定，國教署沒有強制。國教署也會透過教學正常化訪視及視導區視察機制，掌握所主管學校是否落實。

代理教師 北一女 國教署 教師員額 教育部

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