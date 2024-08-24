文化部青年創作成果媒合會 聚焦歷史與在地文化

文化部「青年創作成果媒合會」今天在台北空總C-LAB台灣當代文化實驗場舉行，本次入選作品聚焦歷史記憶與在地文化，展現新世代創作者的聲音，入選者現場也分享各自創作心得。

根據文化部發布新聞稿，包括賴盈璋、黃約農、張淳育、林琬渝、王席綸、陳韻如及施雅文等7名青年創作者，透過文學創作觀察與思辯各類議題，以台灣在地文化為素材進行創作，並廣邀國內相關出版社、線上寫作平台及影視業者等到場，期待媒合青年作家的作品透過多元形式走入市場。

其中賴盈璋散文集「相逢後壁溝」，作品圍繞家鄉台南後壁，探尋家族史祕密及個人慾望；黃約農「入山Papak Waqa」，以泰雅族後裔的角度進行山林踏查，記錄週旋在都市與叢林的年輕靈魂。

張淳育「身‧世」描寫從編輯身分到成為推拿師的心路歷程，從「身體」即「世界」的概念探索自我、他人及所處的台灣；林琬渝「黑膠地帶」以非虛構寫作形式，從1950年至1970年黑膠唱片工業歷史文獻，探尋唱片工業人物群像。

王席綸科幻小說「特殊關係科」描述蜥蜴人與人類語言文化上的不同，帶出溝通和理解的主題；陳韻如舞台劇本「照子的家事簿」，以日治萬華乞丐救助所「愛愛寮」創辦人施乾第二任日籍妻子施照子為原型，結合真實與虛構，打造專屬在地的諷刺喜劇。

施雅文兒少奇幻文學「謎山」，以台灣自然界為靈感，描寫主角深入一座四季並存的神秘山脈，揉合夢境與迷途，揭示一趟關於成長的旅程。

新聞稿指出，文化部自106年起辦理青年創作獎勵計畫，支持青年作家創作，獎勵金並自113年度起額度提高至新台幣60萬元，累計至今年已核定獎勵超過300件作品，計75部作品出版，其中有多部獲得影視改編、線上平台連載，或舞台劇形式發表等，更有不少作品獲得金鼎獎、金典獎、台北國際書展大獎等獎項肯定。