快訊

許光漢魅力太大！網爆軍中男友收上級布達「不要藉機近看」

墾丁觀光如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

一存到錢就有意外支出？7千網友爆共鳴：中發票絕沒好事！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

培育新世代女力典範 教部連續21年舉辦女培營

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
為培育具潛力的女性領導者，教育部青年署辦理「大專女學生領導力培訓營」。圖／教育部提供
為培育具潛力的女性領導者，教育部青年署辦理「大專女學生領導力培訓營」。圖／教育部提供

為培育具潛力的女性領導者，提升大專校院女學生的領導潛能，教育部青年發展署每年於7月至8月在北、中、南區辦理3場次「大專女學生領導力培訓營」（女培營），今年已邁入第21年，累計培訓超過5000名學員。

教育部說，本年度以「耀眼女生 女力正青（Being Dazzling）」為主題，衍生設計「領導力」、「永續力」、「公關力」、「情商力」、「性別意識」及「人生設計」等6大課程，透過靜態專題演講與動態互動課程，以及各領域傑出女性典範，為學員們提供了拓展視野與提升領導知能的機會，吸引超過260名學員參與，充分展現了年輕女孩的熱情、魅力和潛力。

教育部青年署署長陳雪玉表示，舉辦多年的女培營，提供了年輕世代一個很好的交流平台，持續鼓勵女性探索潛能、認識自我領導特質，拓展視野，並勇敢實現人生目標，期許學員們都能成為改變台灣未來的重要力量。她說，隨著科技的進步，女性面臨的挑戰也在不斷演變，今年的課程除了「建立團隊與溝通」、「人生設計」及「性別意識與生涯發展」外，還有「問題分析與危機處理」及「情緒管理與人際經營」等主題，幫助學員建立面對危機的關鍵心態，進行自我對話，從身體訓練到情感管理，實現身心靈的整合，展現最真實的自我。

此外，今年女培營還增加了企業領袖參訪行程，學員們參訪了澄茂企業股份有限公司、得意中華食品有限公司、品卓國際事業股份有限公司、天工精密股份有限公司、鮮綠農產科技股份有限公司、日益智慧能源股份有限公司及欣寶智慧環境股份有限公司等7家企業，涵蓋鈑金、科技、農業、食品、綠能及製造業等多個產業。

女培營也將配合10月11日台灣女孩日舉辦「耀眼女生 女力正青 歷屆學員交流分享會」，將邀請歷年女培學員一起共襄盛舉，也安排國際優秀女性及志工、永續、體育等各領域女性青年典範對談，透過交流分享會活動凝聚人脈網絡，相互激勵。

人生 教育部

延伸閱讀

4大學短報招生名額 教團評「自我閹割」：顧面子影響學生權益

教部證實4大學短報招生名額 考分會：錄取率失真但不重新放榜

不只文大！ 招生回流名額短報 教育部證實：還有真理、佛光、大葉

女學生返校參加校慶...遭逼看A片、頂撞下體 狼師判關1年4月定讞

相關新聞

獨／中市學校1年約6600件公文 行政減量？教產會批「假的！」

台中女中要代理老師兼行政職惹議，雖教育局強調會落實簡化學校行政作業流程、行政工作減量，台中市教育產業工會則指出「假的！」...

培育新世代女力典範 教部連續21年舉辦女培營

為培育具潛力的女性領導者，提升大專校院女學生的領導潛能，教育部青年發展署每年於7月至8月在北、中、南區辦理3場次「大專女...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

解決滯銷 台東推「班班吃鬼頭刀」

台東鬼頭刀正值產季，去年外銷市場縮減，今年逢天災加上花東交通受阻，鬼頭刀滯銷，原本1公斤150元，跌到50元不到。台東縣...

掌握縣市特色考前猜題 她靠這招終結七年流浪教師

當了七年代理教師，王涓終於通過國小教師甄試，錄取113年台北市國小特教身心障礙組。教師甄試錄取率低，許多「流浪教師」動輒...

代理教師敘薪釋憲案通過 行政逃亡最大災難等著爆？

教育圈流傳一句話，中小學校長「有責無權、赤手空拳、委曲求全」，甚至會淪落為「屍骨不全」，近年這股壓力蔓延到老師身上，尤其是最弱勢的代理教師，都成了「四全」悲劇英雄；資深教師擔心，日前憲法法庭做出的113年度憲判字第7號判決，明年恐將迎來最可怕的「行政逃亡災難」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。