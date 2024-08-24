培育新世代女力典範 教部連續21年舉辦女培營

為培育具潛力的女性領導者，提升大專校院女學生的領導潛能，教育部青年發展署每年於7月至8月在北、中、南區辦理3場次「大專女學生領導力培訓營」（女培營），今年已邁入第21年，累計培訓超過5000名學員。

教育部說，本年度以「耀眼女生 女力正青（Being Dazzling）」為主題，衍生設計「領導力」、「永續力」、「公關力」、「情商力」、「性別意識」及「人生設計」等6大課程，透過靜態專題演講與動態互動課程，以及各領域傑出女性典範，為學員們提供了拓展視野與提升領導知能的機會，吸引超過260名學員參與，充分展現了年輕女孩的熱情、魅力和潛力。

教育部青年署署長陳雪玉表示，舉辦多年的女培營，提供了年輕世代一個很好的交流平台，持續鼓勵女性探索潛能、認識自我領導特質，拓展視野，並勇敢實現人生目標，期許學員們都能成為改變台灣未來的重要力量。她說，隨著科技的進步，女性面臨的挑戰也在不斷演變，今年的課程除了「建立團隊與溝通」、「人生設計」及「性別意識與生涯發展」外，還有「問題分析與危機處理」及「情緒管理與人際經營」等主題，幫助學員建立面對危機的關鍵心態，進行自我對話，從身體訓練到情感管理，實現身心靈的整合，展現最真實的自我。

此外，今年女培營還增加了企業領袖參訪行程，學員們參訪了澄茂企業股份有限公司、得意中華食品有限公司、品卓國際事業股份有限公司、天工精密股份有限公司、鮮綠農產科技股份有限公司、日益智慧能源股份有限公司及欣寶智慧環境股份有限公司等7家企業，涵蓋鈑金、科技、農業、食品、綠能及製造業等多個產業。

女培營也將配合10月11日台灣女孩日舉辦「耀眼女生 女力正青 歷屆學員交流分享會」，將邀請歷年女培學員一起共襄盛舉，也安排國際優秀女性及志工、永續、體育等各領域女性青年典範對談，透過交流分享會活動凝聚人脈網絡，相互激勵。