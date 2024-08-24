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教部推廣「機器人阿弟」議題遊戲 促普特融合教育

中央社／ 台北24日電

教育部腦性麻痺協會合作，透過「機器人阿弟」議題式遊戲，讓師生在角色扮演中學習同理心，提升對特殊教育學生的瞭解和接納。

政府近年推動融合教育，讓障礙程度較輕的特教生到普通班級上課。相較於隔離式的特殊教育，融合教育讓身心障礙學生有更多融入社會的機會，普通學生也能藉此學習尊重差異和互助。

教育部今天發布新聞稿，腦性麻痺協會近年整理學校普特學生相處會發生的情況，和學者專家合作研發「機器人阿弟」議題式遊戲。遊戲中設定了不同的角色，讓參與者從不同的立場思考，要如何協助有身障的機器人阿弟，同時也讓機器人社區變得更好。

教育部指出，這項遊戲含有多種角色卡牌、遊戲指引卡等，能讓學生自我省思、激發同理心，遊戲過程中可以透過彼此相互的激盪與回饋，提升對特殊教育學生的了解和接納。

腦麻協會至今已進行超過50場特教宣導，從師生的回饋中看到這款遊戲為班級帶來的影響，踏出相互瞭解、接納彼此的重要一步。教育部表示，會持續補助民間團體辦理特教活動，落實融合教育和促進社會多元和諧。

教育部 腦性麻痺

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