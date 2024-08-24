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獨／中市學校1年約6600件公文 行政減量？教產會批「假的！」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市教育產業工會統計，12年來各校一學年平均辦理公文數量「有增無減」圖／台中市教育產業工會提供
台中市教育產業工會統計，12年來各校一學年平均辦理公文數量「有增無減」圖／台中市教育產業工會提供

台中女中要代理老師兼行政職惹議，雖教育局強調會落實簡化學校行政作業流程、行政工作減量，台中市教育產業工會則指出「假的！」2017年教育部已推動行政減量，但近幾年來台中市學校公文量有增無減！

台中市教育產業工會統計，從107學年度到112學年度以來，台中市每學校的公文量從5816份公文到今年的6698份公文，如含局務公告，一學年可達上萬件，有增無減，行政減量形同失敗。

教育局解釋，重視學校基層心聲，已召開多次行政減量會議，由教育局端篩檢來自中央、市府各局處、教育局各科室等公文，如與學校無關則不轉發各校，教育局內部自行簽辦存查，減少行政壓力。

工會理事長林碩杰說，教育局的局務公告效力比照公文，均要求文書組要傳給各處室查看，一個月約270筆局務公告，一年將近3240筆，加上公文系統一年達上萬件公文要辦理。

林碩杰說，中市教育局收集計畫成果及撥款多委由學校辦理，南投縣則由學校直接報縣府，不會把工作丟給各校。台中幅員遼闊，學校數多，建議教育局多編人力處理業務，應讓老師專注教學。

中市府各局處均要求市立學校政令宣導，還要回傳成果給市府各局處，各校兼行政教師累翻了。台中市教育產業工會表示，其他局處還要求協助政令宣導要提成果，已過頭了。

市議會教育委員會召集人李中指出，教育局有必要盤點檢視公文性質，屬於透過學校應轉達學生的，例如防疫事項，校方應配合；但屬教育行政主管機關應該統計、辦理的事項，就不該丟給學校。

教育局指出，與學校相關的一般公文，在教育局網站電子公布欄公告，由學校自行上網點閱。為簡化行政流程，各校只要上網填報一次性資料，教育局即可掌握共通大數據資料，不必重覆。

教育局也指出，朝簡化會議流程、辦理線上研習或視情況合併辦理為主，減少人員舟車勞頓。有關重大市政成果或活動，學校協助刊登訊息，除滿足民眾知的權利，藉機會讓學生在校園中了解公共事務。

台中市 教育局

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