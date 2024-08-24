解決滯銷 台東推「班班吃鬼頭刀」

台東鬼頭刀正值產季，去年外銷市場縮減，今年逢天災加上花東交通受阻，鬼頭刀滯銷，原本1公斤150元，跌到50元不到。台東縣政府為此攜手新港區漁會、民間企業推出「班班吃鬼頭刀」政策，解決漁民生計，同時提供學生新鮮優質午餐，可望至少銷出2萬公斤。

鬼頭刀學名鯕鰍，捕食飛魚時快狠凶猛，又稱「飛烏虎」，牠游速約60公里、瞬間更可達到90公里以上，外觀雖不好看，但都成雙成對出現，被譽為海洋界模範夫妻。

台東縣新港區漁會總幹事陳俊銘說，台東海域是鬼頭刀棲地之一，因汙染少，又有深層海水滋養，且漁民採延繩釣捕捉，肉質新鮮健康，歐美國家及饕客都喜愛。但去年起，採集認證申請遇到瓶頸，競爭國家增加，外銷受挫，今年又遇到天災，價格下挫。

台東鬼頭刀每年漁獲量約2千公噸，台東縣政府為解決漁民生計，與漁會和民間企業合作推出「班班吃鬼頭刀」活動，全縣國中、小學新學期起營養午餐都吃得到。

台東縣長饒慶鈴表示，採購經費由企業贊助，學生每個月都能吃到1次鬼頭刀料理。

教育處長蔡美瑤說，鬼頭刀食材由新港區漁會新鮮供應，經去刺、截切及冷凍加工處理後，直送團膳業者、食材商及學校，並由營養師、專業廚師指導學校廚工烹調作法，讓學生吃得豐富又健康。