聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決滯銷 台東推「班班吃鬼頭刀」

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
由於鬼頭刀滯銷，台東縣推「班班吃鬼頭刀」政策，由專業廚師及營養師指導學校廚工做鬼頭刀料理，讓學生吃得健康，也幫助漁民生計。記者尤聰光／攝影
由於鬼頭刀滯銷，台東縣推「班班吃鬼頭刀」政策，由專業廚師及營養師指導學校廚工做鬼頭刀料理，讓學生吃得健康，也幫助漁民生計。記者尤聰光／攝影

台東鬼頭刀正值產季，去年外銷市場縮減，今年逢天災加上花東交通受阻，鬼頭刀滯銷，原本1公斤150元，跌到50元不到。台東縣政府為此攜手新港區漁會、民間企業推出「班班吃鬼頭刀」政策，解決漁民生計，同時提供學生新鮮優質午餐，可望至少銷出2萬公斤。

鬼頭刀學名鯕鰍，捕食飛魚時快狠凶猛，又稱「飛烏虎」，牠游速約60公里、瞬間更可達到90公里以上，外觀雖不好看，但都成雙成對出現，被譽為海洋界模範夫妻。

台東縣新港區漁會總幹事陳俊銘說，台東海域是鬼頭刀棲地之一，因汙染少，又有深層海水滋養，且漁民採延繩釣捕捉，肉質新鮮健康，歐美國家及饕客都喜愛。但去年起，採集認證申請遇到瓶頸，競爭國家增加，外銷受挫，今年又遇到天災，價格下挫。

台東鬼頭刀每年漁獲量約2千公噸，台東縣政府為解決漁民生計，與漁會和民間企業合作推出「班班吃鬼頭刀」活動，全縣國中、小學新學期起營養午餐都吃得到。

台東縣長饒慶鈴表示，採購經費由企業贊助，學生每個月都能吃到1次鬼頭刀料理。

教育處長蔡美瑤說，鬼頭刀食材由新港區漁會新鮮供應，經去刺、截切及冷凍加工處理後，直送團膳業者、食材商及學校，並由營養師、專業廚師指導學校廚工烹調作法，讓學生吃得豐富又健康。

漁民 食材 饒慶鈴 鬼頭刀

延伸閱讀

台東班班有鬼頭刀 助漁民銷售為學童添營養

捕捉50公分以下鬼頭刀可罰15萬元 娛樂漁船擔心新手釣客誤觸新規定

鬼頭刀滯銷 台東新學期「班班吃鬼頭刀」助漁民

台南中醫師發願建永康開天聖明宮 8年庇佑31生考上醫科

相關新聞

精準猜題 代理師7年轉正式

當了七年代理教師，王涓終於通過國小教師甄試，錄取一一三年台北市國小特教身心障礙組。

解決滯銷 台東推「班班吃鬼頭刀」

台東鬼頭刀正值產季，去年外銷市場縮減，今年逢天災加上花東交通受阻，鬼頭刀滯銷，原本1公斤150元，跌到50元不到。台東縣...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

掌握縣市特色考前猜題 她靠這招終結七年流浪教師

當了七年代理教師，王涓終於通過國小教師甄試，錄取113年台北市國小特教身心障礙組。教師甄試錄取率低，許多「流浪教師」動輒...

SAS校園黑客松AI預測挑戰賽 激發學生創新思維與分析能力

為培育AI（人工智慧）人才並提升學生職場競爭力，全球分析領域領導者SAS今年再度舉辦校園黑客松競賽，以AI預測挑戰為主題...

開學前 桃園鳳凰扶輪捐款24名經濟弱勢學生一天達標

桃園市鳳凰扶輪社在開學前，發起為經濟弱勢家庭捐就學助學金，社員慷慨解囊，1天內就達成24萬元的目標，讓24名家庭經濟弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。