精準猜題 代理師7年轉正式

當了七年代理教師，王涓終於通過國小教師甄試，錄取一一三年台北市國小特教身心障礙組。

教師甄試錄取率低，許多「流浪教師」動輒考十多年才考上。王涓認為，考太多年會有盲點，自己的祕訣是找三年之內考上教甄的前輩請教，才能掌握最新考情，同時還要掌握各縣市教師甄試的特色，「考前猜題」精準抓住準備方向。

一如許多代理教師，王涓得一邊教書備課，一邊準備考試。而教甄考試期間是五到七月，正是學校最忙的時候。王涓得處理期末作業、考試， 還得辦各種活動，蠟燭兩頭燒非常辛苦。但她認為，代理教師的經驗對準備教甄非常重要，加上每周跟有經驗的同事一起練習口試，考上正是水到渠成。

王涓也提到，補習班的「猜題」非常有效，會用題庫協助考生調整準備方向。各縣市的考題重點不太一樣，例如台北市喜歡考最先進的教育概念，如性別平等，建議考生根據自己的考區去各縣市教育局網站「猜題」。

在職教師工作繁重，共組讀書會可以互相幫忙。王涓便組了這樣的讀書會，集結六、七位代理教師，一起準備、互相督促，每周也會定期討論試教的教案方向，最終有一半成員都通過教師甄試。

對許多全職代理教師來說，準備教甄是條漫長的路。王涓認為，代理教師的心態必須調整，「我是來幫助學生，但對學生的付出與盡心不會因為是代理而打折」，代理教師不須把考不考得上、能不能轉正職當成人生的坎。

王涓說，「堅持下去，相信自己」，撐過這段時間就可以做更多的事，給學生更大的幫助。