快訊

中信金砸重金！現金+股票 斥資1314億收購新光金

房市冷了？他曝看中1搶手房子2周後沒人要 網揭1原因：怎麼買

四海遊龍也要漲價了！明起鍋貼、水餃都變貴 漲幅出爐

華語文測驗新規定9月上路 報名須上傳相片

中央社／ 台北23日電

台灣近年積極招收境外學生，華語文能力測驗需求大增，主辦單位為確保考試公平，今年9月實施新版考試規則，要求考生上傳照片供核對；入座前增加金屬探測流程，杜絕電子舞弊。

國家華語測驗推動工作委員會（華測會）今天發布新聞稿，說明即將實施的新版考試規則，要求學生上傳符合要求的數位相片檔，經審核通過後，才能開始報名。

華測會指出，考生上傳的照片應為近期拍攝的彩色或黑白證件相片，採淺色背景、頭部及肩膀頂端近拍、正面脫帽露耳。相片上的五官須清晰可辨，頭髮不能遮到眉眼，且限jpg檔、2MB以下，不可使用翻拍照、生活照、合成照。

考生上傳的相片，將出現在監考人員的點名表，於考試當天核對身分，避免冒名代考。考生也要攜帶「護照」或「居留證」正本參加考試，9月起將取消其他雙證件及考後證件複核機制，報名時提供的中文姓名、英文姓名、生日和國籍等資料必須與護照或居留證上完全一致。

另外，考試入座前將增加金屬探測流程，杜絕電子舞弊，9月起嚴禁攜帶任何金屬和電子裝置。建議考生入場前移除項鍊、手環等物品，並配合監試人員的指示，以免違反考試規定。相關規定可參考華語文能力測驗（TOCFL）網站。

相片 華語 護照

延伸閱讀

偷藏爸爸護照證件有原因！零死角女神公開恐怖真相

曾因禁止TikTok引發抗議活動 尼泊爾時隔九個月重開放

捕捉50公分以下鬼頭刀可罰15萬元 娛樂漁船擔心新手釣客誤觸新規定

FTC頒布禁止競業條款的新規定 遭到美國法院推翻

相關新聞

開學前 桃園鳳凰扶輪捐款24名經濟弱勢學生一天達標

桃園市鳳凰扶輪社在開學前，發起為經濟弱勢家庭捐就學助學金，社員慷慨解囊，1天內就達成24萬元的目標，讓24名家庭經濟弱勢...

高雄重建通學步道砍樹遭批 高市教育局：會補種

高雄市80多間校園正進行重建通學步道並拓寬人行道，傳出不少學校校樹、門口路樹被移除或斬斷，鋪上水泥變成道路，據高雄森林城...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

北市發2000元敬師金 蔣萬安：留住高水準教學品質

北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資，這次提高金額受惠對象包含...

台東班班有鬼頭刀 助漁民銷售為學童添營養

過去台東成功鎮新港漁港9成鬼頭刀銷往美國，但從去年起美國不再進口，台東縣政府營養午餐新增鬼頭刀料理，為學童添營養，也幫助...

中小學再一周開學還缺71名代理教師 北市教局下通牒這天前到位

近年各縣市教師甄選大開缺，加上今年「龍寶寶」國中新生增加，使得代理教師荒加劇。中小學即將於8月30日開學，北市教育局不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。