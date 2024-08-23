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安得烈「飛颺營」結訓 盼拓展清寒生視野競爭力

中央社／ 新北23日電

社團法人中華安得烈慈善協會表示，4天3夜的「飛颺營」今天結訓，盼透過活動培訓清寒高中及大學生的品格成長，並提高其生命視野，讓未來升學與就業道路更具競爭力

安得烈慈善協會今天發布新聞指出，「飛颺營」活動涵蓋品格培養、職人分享、自我探索等，盼望學員激發信心與希望，也藉自我探索、兩性互動，提升溝通技巧，理解自身人格特徵。

執行長羅紹和在今天的結訓典禮中表示，鼓勵學員多學習、勇於嘗試，不怕挑戰，並建立良好的品格，做有溫度的人。他期待學員參加活動後，將所獲得的知識與實用技巧應用在生活及未來的工作。

協會指出，今年「飛颺營」安排參訪桃園機場、中華航空、中山科學研究院、立法院、台灣默克公司，拓展學員視野，瞭解產業與機構。未來將持續舉辦相關活動，幫更多清寒學子打開眼界以圓夢。

桃園機場 溝通技巧 競爭力

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