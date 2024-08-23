快訊

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

毫無悔意...檢怒斥警政監林明佐「賣官求榮」 起訴求重刑還基層警公道

台東班班有鬼頭刀 助漁民銷售為學童添營養

中央社／ 台東縣23日電
台東縣長饒慶鈴宣布全縣國中小學新學期營養午餐都吃得到新鮮鬼頭刀食材。聯合報系記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴宣布全縣國中小學新學期營養午餐都吃得到新鮮鬼頭刀食材。聯合報系記者尤聰光／攝影

過去台東成功鎮新港漁港9成鬼頭刀銷往美國，但從去年起美國不再進口，台東縣政府營養午餐新增鬼頭刀料理，為學童添營養，也幫助漁民銷售，今天由卑南國中學生首先嘗鮮。

開學在即，台東縣國中小學營養午餐料理將增加鬼頭刀菜色，今天由卑南國中學生首先嘗鮮，台東縣長饒慶鈴也邀請各界試吃，同時邀請提議「班班有鬼頭刀吃」的台東無黨籍縣議員許進榮、新港漁會總幹事陳俊銘參加。

今年5月間許進榮在縣議會質詢饒慶鈴時，建議營養午餐增加鬼頭刀料理，不僅增添學生營養，也可以幫助漁民銷售。

許進榮今天致詞時說，鬼頭刀是新港區漁會產量最高的漁類，過去9成外銷美國，但美國去年起不再進口，導致魚販的屯貨愈來愈多，供需失衡，價格下跌，漁民雖滿載而歸，臉上卻沒有笑容。

陳俊銘表示，美國不再進口新港漁港的鬼頭刀，導致稍微滯銷，今年又碰上花蓮地震，造成交通不便，魚貨運輸受影響，魚價下跌，幸好3年前漁會開始蓋加工廠，今年派上用場，就地加工提供學校用餐。

饒慶鈴表示，藉此讓學生在午餐品嘗到新鮮營養的在地漁獲，孩子們能夠吃得開心、更營養，家長能夠安心，也期盼協助漁民及擴大鬼頭刀的銷售，讓更多人認識並享用台東鬼頭刀的美味。

饒慶鈴表示，縣政府除了在營養午餐中推廣富營養價值的優質漁獲外，也將持續與漁會合作，輔導漁民進行漁業改善計畫（FIP）認證，協助落實漁獲填報系統，並擴大鬼頭刀銷售通路，讓台灣水產業獲得更多國際標章認證，也對全球生態保育及永續盡一份心力，也期盼更多人認識並享用到台東鬼頭刀的美味。

漁民 美國

延伸閱讀

鬼頭刀滯銷 台東新學期「班班吃鬼頭刀」助漁民

補足第2套消防衣 2善心團體捐贈台東1700萬元裝備

影／台東阿美族豐年祭辦抓豬 東港鎮長打趣：還是習慣抓魚

中職／台東開打饒慶鈴疑主客場分不清 臉書遭象迷灌爆

相關新聞

北市發2000元敬師金 蔣萬安：留住高水準教學品質

北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資，這次提高金額受惠對象包含...

中小學再一周開學還缺71名代理教師 北市教局下通牒這天前到位

近年各縣市教師甄選大開缺，加上今年「龍寶寶」國中新生增加，使得代理教師荒加劇。中小學即將於8月30日開學，北市教育局不只...

亞洲青年管弦樂團巡演台北站 共譜法式之夜

成軍34周年的亞洲青年管弦樂團亞洲巡迴再度訪台，將於26日下周一晚上7時30分，在台北國家音樂廳登場。本屆由首席指揮，才...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

遭點名未如實回流招生缺額　佛大：本就規畫明年減招

教育部今天點名4所私立大學未如實回流繁星、申請入學的招生缺額至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，將懲處。被點名的佛光大學表...

台東班班有鬼頭刀 助漁民銷售為學童添營養

過去台東成功鎮新港漁港9成鬼頭刀銷往美國，但從去年起美國不再進口，台東縣政府營養午餐新增鬼頭刀料理，為學童添營養，也幫助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。