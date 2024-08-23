快訊

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

毫無悔意...檢怒斥警政監林明佐「賣官求榮」 起訴求重刑還基層警公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市發2000元敬師金 蔣萬安：留住高水準教學品質

中央社／ 台北23日電
北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資。聯合報系記者林俊良／攝影。聯合報系資料照
北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資。聯合報系記者林俊良／攝影。聯合報系資料照

北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資，這次提高金額受惠對象包含正式與代理老師，提前祝福教師節快樂。

為慶祝教師節，台北市教育局昨天宣布敬師獎勵金提高至新台幣2000元，預計近3萬名正式及代理教師受惠。

蔣萬安今天出席「台北市政府消防局大湖分隊新建工程」開工動土典禮，被媒體問及此舉是否有獨厚特定族群等疑慮。

蔣萬安強調，隨時代變遷及實施新課綱，老師的壓力與負擔很大，北市身為首善之都，要確保高水準教學品質、留住優秀師資、吸引有熱誠的老師，敬師金從600元提高到2000元，就是要感謝所有老師的辛勞。

蔣萬安說，受惠對象包含正式及代理老師，且今年敬師月，北市教師憑教師證就能在福華飯店、微風、台北101等合作企業享優惠，食、住、行、娛樂等面向都照顧到。

蔣萬安指出，北市也跟味全龍隊合作，在9月17日、27日各有100張免費球票邀請北市老師進場看球，提前跟老師說聲教師節快樂。

教師節 蔣萬安

延伸閱讀

雙城論壇進度不明朗 蔣萬安表示在善意原則下持續溝通

雙城論壇陸方未給名單碰軟釘？蔣萬安：對等、善意、互惠原則下進行

北市宣布恢復發放2千元敬師金 綠白議員這樣看

獨／雙城論壇進度曝 9月初蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

相關新聞

北市發2000元敬師金 蔣萬安：留住高水準教學品質

北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資，這次提高金額受惠對象包含...

中小學再一周開學還缺71名代理教師 北市教局下通牒這天前到位

近年各縣市教師甄選大開缺，加上今年「龍寶寶」國中新生增加，使得代理教師荒加劇。中小學即將於8月30日開學，北市教育局不只...

亞洲青年管弦樂團巡演台北站 共譜法式之夜

成軍34周年的亞洲青年管弦樂團亞洲巡迴再度訪台，將於26日下周一晚上7時30分，在台北國家音樂廳登場。本屆由首席指揮，才...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

台東班班有鬼頭刀 助漁民銷售為學童添營養

過去台東成功鎮新港漁港9成鬼頭刀銷往美國，但從去年起美國不再進口，台東縣政府營養午餐新增鬼頭刀料理，為學童添營養，也幫助...

公教退撫基金仍採20年撥補 教團批政院傲慢不聽專業

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良抗議政府對公教退撫基金撥補不公，於20日上午10時起絕食抗議，又行政院昨天已通過114年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。