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公教退撫基金仍採20年撥補 教團批政院傲慢不聽專業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總理事長侯俊良（中）表示，已充分讓政府、社會認知到要求合理分配預算、確保年金永續的訴求，今天上午10時結束為期3天的絕食抗議活動。圖／全教總提供
全教總理事長侯俊良（中）表示，已充分讓政府、社會認知到要求合理分配預算、確保年金永續的訴求，今天上午10時結束為期3天的絕食抗議活動。圖／全教總提供

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良抗議政府對公教退撫基金撥補不公，於20日上午10時起絕食抗議，又行政院昨天已通過114年政府總預算案，勞保基金與公教退撫基金撥補並未如全教總倡議改為10年撥方案，全教總今痛批，政府不傾聽專業，傲慢且漠視人民。

全教總20日赴行政院前高呼，「我絕食！我抗議！」指114年度中央政府總預算已籌編完畢，但相較勞保撥補1300億，公教退撫基金撥補卻只編列194億，且只願意分20年到位，相較於10年撥補方案，屆時恐多出710億的代價。

但行政院會已於昨天通過114年度中央政府總預算案，勞保基金與公教退撫基金撥補並未採行10年撥補，全教總今天表示，行政院不採取最有利的雙贏方案撥補基金，執意選擇總花費更高的20年方案，強烈譴責不傾聽專業意見、漠視人民陳情的傲慢。

理事長侯俊良20日上午開始絕食陳情，期間二度在行政院門口抗議，期間教育部政務次長張廖萬堅、立委洪孟楷、林俊憲、陳亭妃等人以及各路工會均到場打氣。

侯俊良表示，已充分讓政府、社會認知到要求合理分配預算、確保年金永續的訴求，今天上午10時結束為期3天的絕食抗議活動。但爭取年金永續需長期抗爭，全教總除持續與社會對話，也將加大力道遊說朝野委員，立法院預算會期即將開議，呼籲朝野委員嚴審預算，積極監督政府撥補到位、落實年金永續。

全教總 行政院 退撫基金

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