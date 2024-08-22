學年翻轉校園午餐思維廚工研習 兼顧團膳色香味與食安

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會自成立以來，就非常重視學童營養午餐的衛生安全與健康，除了持續協助政府單位推動政策外，對於推動國內團膳產業發展不遺餘力。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今天舉辦「113學年翻轉校園午餐思維廚工研習」活動，意在兼顧學童的餐點色香味、營養均衡與食安。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，2022年12月成立的團膳營養師委員會、學校食材委員會及團膳廚師委員會等，不斷持續提升產業、人員職能，而校園午餐不僅提供均衡飲食，更須符合學生成長需求為重要一環。

陳明信指出，今天的研習活動邀請國教署學務校安組長葉信村一同出席，現場團膳廚師委員會主委周維民將食材以其特有屬性善加發揮，帶入精進廚藝實作課程，畢竟團膳業者每天供應180萬份午餐，兼顧餐點的色香味、營養均衡和食安相當重要。

陳明信說，為了讓學生能吃到營養美味又具有食育教育的午餐，團膳廚師委員會主委周維民今年暑假從南至北巡迴辦理共9場「翻轉校園午餐思維廚工研習」活動，讓各地方團膳的廚師及營養師，更加了解國產食材營養外，也利用多元烹調方式給予學生不同的午餐菜色變化與營養，提升孩子的營養午餐品質，維護學生健康及食品安全，做最好的食安把關。