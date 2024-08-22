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幼教團體呼籲建立親師信任 維護幼童教育健康環境

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中華民國幼教聯合總會等私幼團體聲明，新北幼兒園餵藥案充斥的不正確資訊與社會輿論嚴重打擊教保服務人員，呼籲建立親師信任，共同維護幼童教育的健康環境。示意圖／ingimage
中華民國幼教聯合總會等私幼團體聲明，新北幼兒園餵藥案充斥的不正確資訊與社會輿論嚴重打擊教保服務人員，呼籲建立親師信任，共同維護幼童教育的健康環境。示意圖／ingimage

新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐，並通過糾正案。中華民國幼教聯合總會等私幼團體稍早發出聲明表示，該案充斥的不正確資訊與社會輿論嚴重打擊教保服務人員，呼籲建立親師信任，共同維護幼童教育的健康環境。

中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會等幼教團體今天發聲明指出，新北市板橋區某私立幼兒園餵藥是烏龍案件，在在未釐清案件事實前，各方人士及自詡為專家等名嘴即在社群及透過媒體任意解讀檢驗數值，充斥許多不正確資訊，引起社會輿論譁然大肆討論，造成全台幼童家長集體不安與恐慌，這些不實言論鋪天蓋地惡意仇恨輿論幾乎要將幼兒園現場教保服務人員淹沒，傷害至今都難以彌補。

幼教聯合總會指出，幼兒園教保服務人員是家庭照護幼童成長的重要夥伴，每天以愛心與耐心，照顧幼童的身心發展，這不僅是體力上的挑戰，更是專業素養的體現。尤其親師之間的相互信任建立不易，摧毀卻可能僅僅在一瞬間。

幼教聯合總會等團體指出，應以此案件為鑑，在事實真相未釐清前都應審慎發言，保護幼童，尊重幼教專業，以幼童為中心，建立親師相互的信任，共同維護幼童的健康教育環境。

幼兒園 幼教

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