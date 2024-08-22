文化大學實驗室意外 酸性液體噴濺1學生送醫
中國文化大學今天傳出實驗室意外，化學工程與材料工程系1名學生加熱時燒杯破裂，遭杯內酸性液體噴濺，已緊急送醫。
文大校方表示，上午化材系實驗過程中，加熱時燒杯破裂，1名學生遭燒杯內的含酸液體噴濺，立即使用實驗室配備的沖淋設備，持續大量沖水，並由其他同學通知校內護理師前往協助。
校方指出，救護車隨即抵達，將受傷學生送到醫院，由教師及1名同學陪同前往急診室。校方已通知受傷學生的家長，家長將於稍晚前往醫院。
文大表示，酸性液體的灼傷會有脫水現象，因此實驗室都會配置沖淋設備，緊急時可就地使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言