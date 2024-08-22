文化大學實驗室意外 酸性液體噴濺1學生送醫

中國文化大學今天傳出實驗室意外，化學工程與材料工程系1名學生加熱時燒杯破裂，遭杯內酸性液體噴濺，已緊急送醫。

文大校方表示，上午化材系實驗過程中，加熱時燒杯破裂，1名學生遭燒杯內的含酸液體噴濺，立即使用實驗室配備的沖淋設備，持續大量沖水，並由其他同學通知校內護理師前往協助。

校方指出，救護車隨即抵達，將受傷學生送到醫院，由教師及1名同學陪同前往急診室。校方已通知受傷學生的家長，家長將於稍晚前往醫院。

文大表示，酸性液體的灼傷會有脫水現象，因此實驗室都會配置沖淋設備，緊急時可就地使用。