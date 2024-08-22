中市教局明訂幼兒園可收訂金 收學費20%六都最高

幼教機構可否收學費訂金？萬一不讀怎辦？台中市議會法規委員會今同意備查「台中市教保服務機構收費退費辦法」修正案，以往業者自收訂金3000到5000元不等，但幼童如決定不前往就讀，沒有相關法源，衍生不少爭議。此辦法公布實施後，業者可收學費20%作為訂金，如退費業者可酌收1000元事務費。 雙北、台南訂金多規定收10%，高雄收1500元。

依據「幼兒教育及照顧法」第38條：教保服務機構之收費項目、用途及公立幼兒園收退費基準之自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關定之。但直到去年，全台沒有一個縣市收退費辦法中有載明「訂金」這個收費項目，直到今年六都陸續修正辦法。

中市教育局在這次臨時會提案，將教保機構訂金收費、退費法制化，市議會法規會今早已同意備查，由市府公布實施。收取訂金應載明，且在幼兒實際就讀後，全額折抵學費。

不過，市議員江肇國指出，台北市的訂金只收10%，台中市卻收20%，教育局有何依據？局長蔣偉民說，因目前各業者訂金收費沒有一定標準，有的收3000、有的收5000，以往有些爭議，教育局這次才希望列入辦法，明文規定，讓業者與家長有所依循。

另，教局指出收學費20%當訂金是業者最大公約數，評審委員也同意。

據了解，六都的相關辦法，台北、新北訂金都收學費10%，只有台中收20%最高；退費部分，台中可收1000元以下的事務費，議員江肇國與陳俞融要求具體列入辦法中；其他五都有的須全額退費，有的未明文規定。