絕食抗議48小時！教團再籲：公教退撫基金分10年撥補

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良抗議政府對公教退撫基金撥補不公，於20日上午10時起絕食抗議，至今天上午絕食已進入48小時。今天上午行政院召開院會，侯俊良指出，全教總強烈主張應採取銓敘部今年4月精算的「10年撥補」方案，才能創造財政與退撫基金永續。

全教總20日赴行政院前高呼：「我絕食！我抗議！」指114年度中央政府總預算已籌編完畢，但相較勞保撥補1300億，公教退撫基金撥補卻只編列194億，且只願意分20年到位，相較於10年撥補方案，屆時恐多出710億的代價。

根據銓敘部今年4月報告退撫基金第8次精算結果，若以公、教退撫基金分別以2051年、2048年用罄為基準，若分10年撥補，公務人員每年需撥補194億、教育人員123億，總計10年需撥補3170億，等於每年撥補317億。全教總表示，但行政院113年度卻僅撥補100億元，114年預計撥補194億元、分20年撥補。

侯俊良表示，依精算結果可見，政府愈快對退撫基金缺口完成撥補，則撥補的數額會愈少，分20年撥補將比分10年多出710億元，可見選擇用10年內完成撥補對政府財務支出最為有利、愈有機會改善基金財務體質，才能真正避免二次年改。

侯俊良也說，事實上，銓敘部與教育部也認同10年撥補方案，甚至願補列113年短差金額，可見公教主管機關均有體認退撫基金撥補有迫切需要。強烈要求行政院應「覈實核列銓敘部及教育部撥補預算」負起政府的雇主責任，院會應從善如流採取10年撥補方案。