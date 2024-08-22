玉山學者申請件數呈減少趨勢 教部：各校有先篩選

審計部近日公布的中央政府總決算審核報告指出，延攬國際頂尖人才的「玉山學者」計畫，申請件數呈減少趨勢。教育部則解釋，主因是大學會先校內篩選，總通過案量並未減少。

根據審計部最新公告的民國112年度中央政府總決算審核報告，政府自107年度起推動的「玉山學者」計畫，以額外增加薪資的方式延攬人才，累計編列預算達新台幣25.2億餘元。然而近年各校申請件數，呈現減少趨勢，推動成效仍待提升。

根據教育部提供的統計數據，玉山學者（含玉山青年學者）第1年（107年度）申請件數為141件，之後就逐年減少，112年度為92件，113年度回升到121件，但整體而言確實呈現減少的趨勢。

教育部解釋，玉山學者依照各校的不同發展需求，每年申請案量會有變化，但核定通過案量並未減少，顯示各校吸取經驗，在提送申請計畫前，已先進行校內篩選，符合計畫通過標準才報送。

另外，審計部報告也指出，玉山學者超過5成申請是短期交流人員，不利學術能量長期累積。教育部則解釋，當初會考量以短期交流形式聘任，是考量國際資深、頂尖學者在海外多有教職，挖角不容易，因此先以短期交流形式邀請來台，台灣建立友善連結，日後再深度合作。

教育部也提到，玉山學者計畫包含「玉山青年學者」，青年學者全數都是編制內專任教師。如果合併玉山學者、玉山青年學者2類計算歷年核定的情形，短期交流僅占25%，專任教師占75%。

教育部表示，未來會持續強化攬才宣傳管道，針對已來台的學者，也會透過關懷措施、意見專線、問卷、訪視等方式，了解各校支援及執行情形，進而改進計畫。