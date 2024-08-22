教部統計：校內交通意外首破500件 大學10年拚無車化

根據教育部「各級學校校園安全及災害事件分析報告」，校內交通意外事件近年首度突破五百件、影響逾700人次。靖娟文教基金會執行長許雅荏表示，校園多有人車動線交織的狀況，以大專校院為例，師生易在校內騎車、開車，又校內行人警戒程度通常不若校外，若人車動線混雜，突發災禍的比率確實易提升；再者，中小學生身形較矮小，若停車場、車道等和學生活動空間重疊，都會增加意外風險。

根據教育部近三年校安事件通報數據，校外交通意外事件連年居高不下，至111年通報件數增長至8013件、影響9512人次；校內交通意外事件通報件數，也從109年通報492件、影響680人次；111年已達502件、影響725人次。

大專校院校地廣大學生多以機車在校內代步，近年校內也發生數起嚴重交通事故，前年至去年間東華大學發生數起學生於校內摔車、自撞身亡意外；成大近期則有職員駕車從校內高速衝出校外，造成一死四傷。教育部報告分析，大專校院通報死亡事件多屬交通意外，可能與騎機車人次較高有關，各校應針對易出事故的路段進行分析。

許雅荏指出，尤其不少有歷史的學校，當年校園動線設計多傾向人流、車流混雜，較少考量到人車分離必要性，建議未來需納入校園優化考量。

台大前學生會長莊智程則談到，校內道路不適用道路交通安全處罰條例，學校駐衛警發現違規也只能勸導，歷來確實看到不少校內違停、超速狀況，更有民眾曾經將台大校園道路當練車場。

莊智程指出，台大近期已通過「十年內達校園無車化」目標，研議漸進減少地上停車格，除救護車等公務車輛外都必須停妥於停車場，將校園道路還予行人，但針對如行動不便的教職員工等，也會研議彈性措施。

台大表示，已擬定「校總區無車化規劃案」研擬具體構想與分期實施方案。預計9月初報告書初稿會提至規劃小組委員會報告並徵詢意見，規劃將以「無車校園白皮書」形式提出短期試辦計畫及長期方案。

成大也提出最新交通安全規劃，短期於校內增設減速墊，持汽車停車證者須填身體健康自主檢查表；預計年底前增設三處校園車速感應裝置；於下學期結束前，再討論新增、修訂校內交通安全違規罰則。