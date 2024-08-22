意外頻傳！人車動線混雜 校園內交通事故年逾500件

校園交通意外事件層出不窮，根據教育部統計，校內交通意外事件從一○九年通報四九二件，上升至一一一年的五○二件，影響逾七百人次，校外交通意外事件通報件數也同樣在上升。靖娟文教基金會執行長許雅荏表示，校園多有人車動線交織的狀況，再加上中小學生身形較矮小，突發災禍的比率確實容易提升。

交通部公路局表示，校內區域多屬非公眾通行空間且非屬道路範疇，建議由校方或學校主管機關針對事故原因分析，提出可行解決方式。

校園交通事故居高不下，其中像是東華大學前年、去年間，都曾發生學生於校內摔車、自撞身亡意外；成大近期則有職員駕車，疑似癲癇發作，從校內高速衝出校外，造成一死四傷。

根據教育部校安事件通報數據，光是校外交通意外事件，至一一一年通報件數已增長至八○一三件、影響九五一二人次；校內交通意外事件通報件數，也從一○九年四九二件、影響六八○人次，到一一一年已達五○二件、七二五人次。

教育部報告分析，大專校院通報死亡事件多屬交通意外，可能與騎機車人次較高有關，各校應針對易出事故的路段分析。

為了降低校園交通事故，台大近期已通過「十年內達校園無車化」目標，除救護車等公務車輛外都必須停妥於停車場。台大表示，已擬定「校總區無車化規畫案」，預計九月初提至規畫小組委員會報告並徵詢意見。

成大也提最新交安規畫，短期於校內增設減速墊，持汽車停車證者須填身體健康自主檢查表；預計年底前增設三處校園車速感應裝置；下學期結束前，再討論新增、修訂校內交安違規罰則。

台大前學生會長莊智程說，校內道路不適用道交條例，學校駐衛警發現違規只能勸導，導致校內常有違停、超速狀況，更有民眾將台大校園道路當練車場。

許雅荏則認為，校園多有人車動線交織的狀況，以大專校院為例，師生易在校內騎車、開車，又校內行人警戒程度通常不若校外，若人車動線混雜，突發災禍的比率確實易提升；再者，中小學生身形較矮小，若停車場、車道等和學生活動空間重疊，都會增加意外風險。建議未來需納入校園優化考量。