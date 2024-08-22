聽新聞
test
0:00 / 0:00

3都放寬公托窄門 桃園跟進

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
因應少子女化嚴重，高雄、北市和台中市相繼刪除領取育嬰留職津貼家長不得申請幼兒送公托規定，桃園市跟進。本報資料照片
因應少子女化嚴重，高雄、北市和台中市相繼刪除領取育嬰留職津貼家長不得申請幼兒送公托規定，桃園市跟進。本報資料照片

少子化嚴峻，六都中的高雄、北市和台中市，相繼刪除領取育嬰留職津貼家長不得申請幼兒送公托規定，桃園市本月19日跟進，取消相關限制。但新北市社會局表示，目前仍維持父母或法定代理人一方就業、另一方求職，或單親因求職無法照顧家中未滿2歲兒童，可進中心就托，但為讓公托政策符合實際家長需求，將請相關領域學者專家研議討論。

桃園市出生率穩居六都之首，「公托窄門」常導致許多幼童候補。桃園市府為讓更多未入托的幼兒受惠，本月19日起取消「幼兒家長應在職並不得併領育嬰留職停薪津貼」規定，還放寬幼兒完成出生登記即可登記候補，以便及早就托。

桃園市婦幼局副局長陳先琪說，放寬申請資格，主因中央已放寬托育補助與育嬰留職停薪津貼可併領，另觀察上半年龍年生子效應不再，少子女化趨勢更顯嚴峻。

桃園市議員張碩芳表示，市府作法雖有望讓更多孩子進入公托，但全市公托名額仍應不足，需持續發展相關資源。議員陳雅倫也說，托嬰中心不足，如人口成長迅速的龜山僅1間公托，增設托嬰中心，才是當務之急。

高雄、台北、台中先後在去年11月、今年7月26日、8月15日放寬育嬰留停不得送公托限制，中市並同步取消綜合所得稅率未達20%之限制；另為提供雙（多）胞胎父母及身心障礙父母育兒支持，調整「雙（多）胞胎父母」優先順序，並新增「父母之一方為中度以上之身心障礙」優先收托資格。

北市社會局說，放寬限制是因應衛福部及勞動部近年針對育嬰留停制度，朝向彈性、多元方向滾動式修正。

桃園 父母

延伸閱讀

龍年加持無效出生數大減 桃園放寬「公托窄門」

桃市府：聯新國際醫院副院長賈蔚 接任衛生局長

桃園市衛生局長 聯新國際醫院副院長賈蔚接任

原預定25日桃園開唱「肯伊威斯特驚傳不來了」 主辦單位：確認中

相關新聞

意外頻傳！人車動線混雜 校園內交通事故年逾500件

校園交通意外事件層出不窮，根據教育部統計，校內交通意外事件從一○九年通報四九二件，上升至一一一年的五○二件，影響逾七百人...

小孩不乖被幼師打大腿…她質疑「體罰」正當性 網搬出教育部：就是違法

隨著時代進步，已經越來越少家長會用體罰來教育孩子。一名女網友發文詢問，她就讀幼兒園的孩子透露幼兒園老師會打人，老公認為小孩不乖本來就要教，但她完全無法接受體罰的教育，「時代不一樣了，憑什麼要拿不一樣的時代背景出來說嘴」。

影／教育部罕見大手筆10.7億補助 南市9公共化幼兒園完工揭牌

台南市爭取教育部10億7千萬元補助，今年完成9所幼兒園新建工程，今天在立人國小舉辦聯合揭牌典禮，教育局表示，9所新建幼兒...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

3都放寬公托窄門 桃園跟進

少子化嚴峻，六都中的高雄、北市和台中市，相繼刪除領取育嬰留職津貼家長不得申請幼兒送公托規定，桃園市本月19日跟進，取消相...

教部統計：校內交通意外首破500件 大學10年拚無車化

根據教育部「各級學校校園安全及災害事件分析報告」，校內交通意外事件近年首度突破五百件、影響逾700人次。靖娟文教基金會執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。