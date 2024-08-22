3都放寬公托窄門 桃園跟進

少子化嚴峻，六都中的高雄、北市和台中市，相繼刪除領取育嬰留職津貼家長不得申請幼兒送公托規定，桃園市本月19日跟進，取消相關限制。但新北市社會局表示，目前仍維持父母或法定代理人一方就業、另一方求職，或單親因求職無法照顧家中未滿2歲兒童，可進中心就托，但為讓公托政策符合實際家長需求，將請相關領域學者專家研議討論。

桃園市出生率穩居六都之首，「公托窄門」常導致許多幼童候補。桃園市府為讓更多未入托的幼兒受惠，本月19日起取消「幼兒家長應在職並不得併領育嬰留職停薪津貼」規定，還放寬幼兒完成出生登記即可登記候補，以便及早就托。

桃園市婦幼局副局長陳先琪說，放寬申請資格，主因中央已放寬托育補助與育嬰留職停薪津貼可併領，另觀察上半年龍年生子效應不再，少子女化趨勢更顯嚴峻。

桃園市議員張碩芳表示，市府作法雖有望讓更多孩子進入公托，但全市公托名額仍應不足，需持續發展相關資源。議員陳雅倫也說，托嬰中心不足，如人口成長迅速的龜山僅1間公托，增設托嬰中心，才是當務之急。

高雄、台北、台中先後在去年11月、今年7月26日、8月15日放寬育嬰留停不得送公托限制，中市並同步取消綜合所得稅率未達20%之限制；另為提供雙（多）胞胎父母及身心障礙父母育兒支持，調整「雙（多）胞胎父母」優先順序，並新增「父母之一方為中度以上之身心障礙」優先收托資格。

北市社會局說，放寬限制是因應衛福部及勞動部近年針對育嬰留停制度，朝向彈性、多元方向滾動式修正。