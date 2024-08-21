教育部教保資訊網未公告新學年收費 幼兒園跳腳向監察院陳情

教育部教保資訊網提供家長公開透明詳實的幼兒園資訊，尤其收費項目最受家長關注。不過，近日眾多私立幼兒園反映，教育部遲至目前尚未公告本學年的最新收費明細，行政怠惰不只會害業者違反幼照法，也陷業者於不義，有業者新學年已通過提高學費審查，但卻被家長質疑跟教育部網站公告不同而被批評謊報收費。已有業者向監察院陳情，也收到監察院正式回函，要求教育部查明回覆。

為了避免幼兒園謊報收費、收費項目名目不清，教育部教保資訊網統一公告各幼兒園的收費項目與明細，方便家長上網查詢，是許多家長自保的方式之一。且幼照法也規定，各幼兒園收費項目與數額至少於每學期開始前一個月公告，且訂有罰則最高一萬五千元罰鍰，重則停招甚至廢止設立許可。

全台約有2千家私立幼兒園，私幼負責人蘇傳臣表示，仍有7、8個縣市的私立幼兒園113學年度的收費至今都尚未被公告，家長到園參觀詢問收費數額的時候造成非常大困擾，有一些幼兒園新學年收費早已通過各地收費委員會審議，新學年學費有提高，但直至目前新學年的學費都尚未公告，造成業者很大的困擾，甚至被家長誤指是謊報學費、不誠實。

由於私立幼兒園已經開學超過半個月，眾多私立幼兒園向地方政府詢問為什麼還沒公告新學年的學費時，地方政府向他們表示，教保資訊網上的學費明細公告是教育部國教署權責，地方政府愛莫能助。

蘇傳臣表示，公告學費明細相當重要，政府不但帶頭違法，而且陷很多幼兒園於裁罰危機，甚至會讓這些幼兒園不能通過這學年的基礎評鑑指標，這些帳到底算誰的。有桃園的幼兒園上個月甚至向監察院陳情，也收到監察院正式回函，要求教育部查明回覆。

教育部表示，113學年各縣市所報幼兒園收費調整資料，因部分縣市之部分幼兒園有待釐清事項，國教署已請地方政府儘速協助釐清，等地方政府回復後，將儘快據以修正系統資訊；而在釐清前，系統上將暫不揭示其收費，以免產生爭議。