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迎超高齡社會 教育部設5樂齡學習數位示範體驗場域

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
我國將在明年邁入超高齡社會，國人平均壽命也超過80歲，教育部今年選定宜蘭、苗栗、雲林、嘉義、高雄5個縣市的樂齡學習示範中心推動長者數位學習，提供長輩新科技與數位學習嶄新體驗。圖／教育部提供
我國將在明年邁入超高齡社會，國人平均壽命也超過80歲，教育部今年選定宜蘭、苗栗、雲林、嘉義、高雄5個縣市的樂齡學習示範中心推動長者數位學習，提供長輩新科技與數位學習嶄新體驗。圖／教育部提供

我國將在明年邁入超高齡社會，國人平均壽命也超過80歲，教育部今年選定宜蘭、苗栗、雲林、嘉義、高雄5個縣市的樂齡學習示範中心推動長者數位學習，提供長輩新科技與數位學習嶄新體驗。

其中，宜蘭縣樂齡學習數位示範體驗場域，利用五結國小圖書館閒置空間，打造優質的高齡友善數位場域，場域內有兩台大型互動式觸控顯示器、AR體驗區、高解析投影機及Switch等設備，並由國小學童擔任小助教，促進代間互動。

苗栗縣樂齡學習數位示範體驗場域，座落在山腳國小日式宿舍群內，典型日式宿舍建築再結合現代學習科技，課程活動包括「樂齡輕鬆學-手機應用」及「我是聰明媒體閱聽人」，幫助長輩掌握手機應用及媒體識讀等技能，縮短數位落差。

雲林縣除了數位課程，還推動雷雕創作，通過簡化技術增強學員的實作信心，並利用AI工具進行創意發想，提升數位素養。嘉義縣透過手機APP、手機拍照等主題教學，讓樂齡者掌握Ubike和Google Map等APP的使用，讓數位生活更簡單便利。

教育部終身教育司司長李毓娟表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，意即平均每五人就有一位是超過65歲的長者，教育部正在研擬第三期高齡教育發展中程計畫，希望創造一個沒有年齡歧視、年齡友善的學習環境，促進世代共融，縮短數位落差，讓長者忘記年齡、快樂學習。

嘉義 教育部

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